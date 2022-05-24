Агент Лисаковича: «Вылет «Рубина» из РПЛ – это шок. Интерес со стороны других клубов всегда есть»

Томислав Живко, агент нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича, пока не знает, останется ли игрок в казанском клубе.

– Пока не поговорю с руководством «Рубина», ничего не могу сказать. Эти новости [об отказе вводить мораторий на вылет] только что пришли и сейчас тяжело что-то говорить. Но мы сами в шоке от того, как все повернулось.

Этого никто не мог предсказать, когда мы подписывали контракт с «Рубином». Кто мог знать, что произойдет такая ситуация – что легионеры уйдут и что «Рубин» вылетит из Премьер-лиги? Это вообще шок.

Если бы мне кто-то сказал об этом четыре месяца назад, мы бы сидели и смеялись над этим. Жалко, что так получилось, что Виталий пробивал этот последний пенальти.

– Есть ли уже какие-то предложения по Лисаковичу?

– Интерес всегда есть, всегда есть звонки. Но пока ни с кем не разговаривали конкретно, потому что ждали, что произойдет. Пока в шоке, ничего не могу сказать.

Лисакович перешел в «Рубин» в январе из «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.

В составе казанской команды форвард забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

Белорус не реализовал пенальти на 102-й минуте игры 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2).

Если бы Лисакович забил, то «Рубин» избежал бы прямого вылета в ФНЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?