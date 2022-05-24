Член исполкома РФС Алиев: «Только «Рубин» выступил против сохранения формата РПЛ»

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Эмиль Алиев рассказал о позиции клубов касательно расширения РПЛ.

«По вопросу расширения единодушия не было. Было четкое понимание того, что большинство людей, которые присутствовали на исполкоме, высказывали идею о том, что большинство клубов не поддерживают идею расширения.

Представитель «Рубина» высказался против, но, кроме одного члена, все поддержали идею модернизацию кубка и сохранения 16 клубов», – сказал Алиев.

«Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

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