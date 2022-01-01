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Член исполкома РФС Алиев: «Только «Рубин» выступил против сохранения формата РПЛ»

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Эмиль Алиев рассказал о позиции клубов касательно расширения РПЛ.

«По вопросу расширения единодушия не было. Было четкое понимание того, что большинство людей, которые присутствовали на исполкоме, высказывали идею о том, что большинство клубов не поддерживают идею расширения.

Представитель «Рубина» высказался против, но, кроме одного члена, все поддержали идею модернизацию кубка и сохранения 16 клубов», – сказал Алиев.

  • «Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +685

    Suvorov51 12 минут назад

    Ну то что изменений не будет. было известно. так как бомжи были против. а это значит и все в руководстве российского футбола. ведь права в лиге принадлежат только промгазу

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    Рейтинг: +10239

    Alekxei Z. 1 час назад

    Надо уже усвоить , что РПЛ живёт по регламенту, а то каждый год в конце сезона клубы идущие на вылет поднимают вопрос о расширении.
    Хватит уже менять законы и переписывать Конституции , как видим добром это не кончается.

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    Рейтинг: +15466

    ilichkadr 1 час назад

    Было бы крайне удивительно, если бы Рубин высказался за.

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    Рейтинг: +7412

    vladik12 > ilichkadr 1 час назад

    Это было бы по-мужски.
    Мол, раз мы вылетели, то должны отправиться в ФНЛ, подачки нам не нужны.

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