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Карпин: «У меня нет реваншизма к «Спартаку». Не путайте клуб и Федуна»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к «Спартаку».

– Чувство реваншизма к «Спартаку» у вас еще живо?

– К «Спартаку» нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет – до, во время и после Федуна.

– Он уже почти 20 лет в клубе. Выросло поколение болельщиков, которое не знает «Спартак» без Федуна.

– А Старостин был в клубе больше 50 лет. И что, после Старостина «Спартак» умер? Нет. Когда Федуна не будет, «Спартак» все равно будет.

И никакого реваншизма, вы как сказали, к «Спартаку» у меня нет и быть не может. Я «Спартаку» отдал больше всего лет своей профессиональной жизни.

  • Карпин дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).
  • Федун называл тренера «сбитым летчиком».
  • Бизнесмен владеет клубом с 2004 года. С тех пор москвичи по разу выиграли РПЛ и Суперкубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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23.05.2022 22:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +14042

    NewLife 1 час назад

    Ни желтая помойка, ни Карпин не знают значение слова реваншизм)))

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