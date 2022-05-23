Карпин: «У меня нет реваншизма к «Спартаку». Не путайте клуб и Федуна»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к «Спартаку».

– Чувство реваншизма к «Спартаку» у вас еще живо?

– К «Спартаку» нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет – до, во время и после Федуна.

– Он уже почти 20 лет в клубе. Выросло поколение болельщиков, которое не знает «Спартак» без Федуна.

– А Старостин был в клубе больше 50 лет. И что, после Старостина «Спартак» умер? Нет. Когда Федуна не будет, «Спартак» все равно будет.

И никакого реваншизма, вы как сказали, к «Спартаку» у меня нет и быть не может. Я «Спартаку» отдал больше всего лет своей профессиональной жизни.

Карпин дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).

Федун называл тренера «сбитым летчиком».

Бизнесмен владеет клубом с 2004 года. С тех пор москвичи по разу выиграли РПЛ и Суперкубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?