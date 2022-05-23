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  • Карпин: «У меня нет реваншизма к «Спартаку». Не путайте клуб и Федуна»

Карпин: «У меня нет реваншизма к «Спартаку». Не путайте клуб и Федуна»

23 мая 2022, 22:57
3

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к «Спартаку».

– Чувство реваншизма к «Спартаку» у вас еще живо?

– К «Спартаку» нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет – до, во время и после Федуна.

– Он уже почти 20 лет в клубе. Выросло поколение болельщиков, которое не знает «Спартак» без Федуна.

– А Старостин был в клубе больше 50 лет. И что, после Старостина «Спартак» умер? Нет. Когда Федуна не будет, «Спартак» все равно будет.

И никакого реваншизма, вы как сказали, к «Спартаку» у меня нет и быть не может. Я «Спартаку» отдал больше всего лет своей профессиональной жизни.

  • Карпин дважды возглавлял «Спартак» (2009-2012 и 2012-2014).
  • Федун называл тренера «сбитым летчиком».
  • Бизнесмен владеет клубом с 2004 года. С тех пор москвичи по разу выиграли РПЛ и Суперкубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (3)
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NewLife
1653338223
Ни желтая помойка, ни Карпин не знают значение слова реваншизм)))
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zigbert
1653372636
Больше всего лет своей профессиональной жизни он отдал все же находясь в Испании.
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