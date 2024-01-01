Губерниев предложил владельцам «Спартака» продать клуб и оставить только телеграм Заремы

Вот куда-нибудь тебя бы продать.Только не купит ведь никто - дерьмо не в цене сейчас.
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев недоволен, что «Спартак» закрыл свою вторую команду, выступавшую в ФНЛ.
«Владельцы футбольного «Спартака» закрывают вторую команду! Может, им клуб продать? И оставить только телеграм-канал Заремы Салиховой?» – написал журналист.
- «Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.
- Клуб уточнил, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками будет обсуждаться в индивидуальном порядке.
- «Спартак-2» существовал с 2013 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?