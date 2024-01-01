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Губерниев предложил владельцам «Спартака» продать клуб и оставить только телеграм Заремы

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев недоволен, что «Спартак» закрыл свою вторую команду, выступавшую в ФНЛ.

«Владельцы футбольного «Спартака» закрывают вторую команду! Может, им клуб продать? И оставить только телеграм-канал Заремы Салиховой?» – написал журналист.

  • «Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.
  • Клуб уточнил, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками будет обсуждаться в индивидуальном порядке.
  • «Спартак-2» существовал с 2013 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3356

    Иван Петров 1986 43 минуты назад

    Вот куда-нибудь тебя бы продать.Только не купит ведь никто - дерьмо не в цене сейчас.

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    Рейтинг: +1579

    Leon_ARS 1 час назад

    Какие проблемы - достань из тумбочки деньги и купи. Звиздеть, не мешки ворочать.

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    Рейтинг: +6786

    nik55 2 часа назад

    Губерниев -----тебя срочно нужно отправить на лечение

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    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Дебил , перед тем как предлагать , найди покупателя .

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