«Рубин» терять нельзя». Десять клубов РПЛ проголосовали за мораторий на невылет

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что большинство клубов РПЛ проголосовали за мораторий на невылет.

«В повестке дня рабочей группы обсуждали мораторий на невылет. За него проголосовали десять клубов. Пострадали «Рубин», «Ростов», «Краснодар».

Журналисты рассказывают, что как-то не так работает «Рубин», Слуцкий. Но шесть игроков старта уехало, покинули клуб легионеры. Осталось боевых единиц 12 человек. Никто не вникает, как они должны были пройти часть сезона. «Рубин» терять нельзя. Надо искать решения. Сказал об этом председателю комиссии.

«Ростов» покинули только три игрока старта, остальные были в ротации. У нас еще подросли ребята, которые смогли заменить. У «Рубина» дубль 2005 года рождения, у нас 2002. Из-за этого они безболезненно заиграли.

Надеюсь, что будет мораторий, что здравый смысл восторжествует. «Рубин» не должен был вылететь по неспортивному принципу. Если легионеры расторгнут контракты, это будет грабеж. Тогда тут должны быть арестованы активы, вопрос должен решаться на уровне правительства», — сказал Рыскин.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?