Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» терять нельзя». Десять клубов РПЛ проголосовали за мораторий на невылет

«Рубин» терять нельзя». Десять клубов РПЛ проголосовали за мораторий на невылет

23 мая 2022, 15:45
18

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что большинство клубов РПЛ проголосовали за мораторий на невылет.

«В повестке дня рабочей группы обсуждали мораторий на невылет. За него проголосовали десять клубов. Пострадали «Рубин», «Ростов», «Краснодар».

Журналисты рассказывают, что как-то не так работает «Рубин», Слуцкий. Но шесть игроков старта уехало, покинули клуб легионеры. Осталось боевых единиц 12 человек. Никто не вникает, как они должны были пройти часть сезона. «Рубин» терять нельзя. Надо искать решения. Сказал об этом председателю комиссии.

«Ростов» покинули только три игрока старта, остальные были в ротации. У нас еще подросли ребята, которые смогли заменить. У «Рубина» дубль 2005 года рождения, у нас 2002. Из-за этого они безболезненно заиграли.

Надеюсь, что будет мораторий, что здравый смысл восторжествует. «Рубин» не должен был вылететь по неспортивному принципу. Если легионеры расторгнут контракты, это будет грабеж. Тогда тут должны быть арестованы активы, вопрос должен решаться на уровне правительства», — сказал Рыскин.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева 1
Талалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином» 33
«Крылья Советов» не отпустили основного защитника в «Рубин»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
КаДеС
1653312111
Если игроки расторгнут контракты, то и отвечать должны по контракту. Какие аресты? Как в известном фильме: "Я теперь не пират, я - каппер" Всё честно, есть контракт, по нему и решайте, а то, что легионеры хотят уйти, так и им не сообщили заранее о предстоящей СВО. Имеют право. И не надо вмешивать правительство.
Ответить
NewLife
1653313058
«Рубин» терять нельзя» ((( Рассудок терять нельзя. Спорт не терпит никакого неравенства, одолжений и исключений, иначе скатимся в ситуацию, где любой сможет претендовать на особый подход. Это выгодно только чиновникам. Не набрал очки - давай до свидания.
Ответить
BRO_football
1653314663
А чё сразу Рубин? Если уж Рубин решили спасать, то и тульский Арсенал спасите. А то ведь как-то несправедливо получается, не по спортивному принципу. Уверен, если бы вылетела Уфа, то вокруг неё не было бы такой шумихи)))
Ответить
Kollljan
1653317405
А кто такой "Рубин", что его терять нельзя?
Ответить
фанат джигурды
1653317830
А уфа должна была вылетать? А Арсенал тульский можно терять? Рубин вылетел, потому что занял в чемпионате 15-е место, и не надо попирать спортивный принцип!!! Занял 1-е место- чемпион, занял 15-16- вылетаешь, иначе зачем вообще нужны соревнования? И не надо выдумывать "дни благотворительности", "юбилеи области", делить команд на нужные и ненужные!!!
Ответить
ySS
1653318256
Тула и Казань - хорошие футбольные города, но вылетать надо. Просто личное мнение.
Ответить
Stavr007
1653318606
умора, все виноваты вокруг кроме самого рубина, да, давайте оставим его
Ответить
vladik12
1653318745
А зачем париться? Давайте отменим вылет для команд, которые не хотят вылетать. Ну не хочешь - не надо.
Ответить
qawzsexdr
1653320055
Считаю что "мараторий на вылет " Это не честно и не по спортивному, если об этом договорились в начале сезона это уже другое дело
Ответить
ilichkadr
1653320219
Пострадали «Рубин», «Ростов», «Краснодар». Вообще-то один из пострадавших (Краснодар) завершил сезон на ЧЕТВЁРТОМ месте, а второй (Ростов) - вошёл в десятку. Ну, и с какого перепугу Рубин должен оставаться в РПЛ? За что борются Факел. Оренбург?
Ответить
Главные новости
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
1
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
3
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
6
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Все новости
Все новости
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+