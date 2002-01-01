Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

«Рубин» терять нельзя». Десять клубов РПЛ проголосовали за мораторий на невылет

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что большинство клубов РПЛ проголосовали за мораторий на невылет.

«В повестке дня рабочей группы обсуждали мораторий на невылет. За него проголосовали десять клубов. Пострадали «Рубин», «Ростов», «Краснодар».

Журналисты рассказывают, что как-то не так работает «Рубин», Слуцкий. Но шесть игроков старта уехало, покинули клуб легионеры. Осталось боевых единиц 12 человек. Никто не вникает, как они должны были пройти часть сезона. «Рубин» терять нельзя. Надо искать решения. Сказал об этом председателю комиссии.

«Ростов» покинули только три игрока старта, остальные были в ротации. У нас еще подросли ребята, которые смогли заменить. У «Рубина» дубль 2005 года рождения, у нас 2002. Из-за этого они безболезненно заиграли.

Надеюсь, что будет мораторий, что здравый смысл восторжествует. «Рубин» не должен был вылететь по неспортивному принципу. Если легионеры расторгнут контракты, это будет грабеж. Тогда тут должны быть арестованы активы, вопрос должен решаться на уровне правительства», — сказал Рыскин.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Губерниев: «Слуцкий остается в «Рубине»? Борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана ждет» 1
Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре» 4
Сайманов: «Мне кажется, что Тальби и Абильдгор покинут «Рубин»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:45
Комментарии20
...
  • ...
    Рейтинг: +1745

    моэм 6 минут назад

    Дешёвый пиар Рыскина ...ляпнул "горбуху" а имя уже на слуху ... ему неважно что никто не будет отменять ни Регламент , ни стыки , которые начинаются уже послезавтра ...к сожалению сейчас именно такие манагеры , с киселём вместо мозгов . и правят в России ... отцифрованные по самые некуда.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +891

    Юрэс 26 минут назад

    Чё за БРЕД!?¿°¿°¿¡!!!!
    ГДЕ СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП!!?!?!?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15443

    ilichkadr 29 минут назад

    Пострадали «Рубин», «Ростов», «Краснодар».
    Вообще-то один из пострадавших (Краснодар) завершил сезон на ЧЕТВЁРТОМ месте, а второй (Ростов) - вошёл в десятку. Ну, и с какого перепугу Рубин должен оставаться в РПЛ?
    За что борются Факел. Оренбург?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +964

    qawzsexdr 31 минуту назад

    Считаю что "мараторий на вылет " Это не честно и не по спортивному, если об этом договорились в начале сезона это уже другое дело

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. 39 минут назад

    Ложь и лицемерие !!!!
    Ростов и Краснодар показали результат лучше чем с легионерами, так чо не надо ВРАТЬ.
    Рубин за последние 17 туров набрал 10 ( !!!!!! ) очков. Там влияние легионеров не ощущалось , там директор и тренер друзья-раздолбаи, вот в чём причина !!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3588

    Питерский князь 43 минуты назад

    Ничего личного, на вылет!
    СпаргаГ на взлет, на трассу.!.
    =)))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10212

    Alekxei Z. > Питерский князь 35 минут назад

    Ребята , вот правда , почему по делу и без всегда у вас Спартак на языке ????
    Вас что спартачи отымели что-ли, ну откуда такая любовь к КБ ? Правда , ведь пропадёте без Спартака.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7389

    vladik12 53 минуты назад

    А зачем париться? Давайте отменим вылет для команд, которые не хотят вылетать. Ну не хочешь - не надо.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +296

    Stavr007 55 минут назад

    умора, все виноваты вокруг кроме самого рубина, да, давайте оставим его

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4828

    ySS 1 час назад

    Тула и Казань - хорошие футбольные города, но вылетать надо.
    Просто личное мнение.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2402

    фанат джигурды 1 час назад

    А уфа должна была вылетать?
    А Арсенал тульский можно терять?

    Рубин вылетел, потому что занял в чемпионате 15-е место, и не надо попирать спортивный принцип!!! Занял 1-е место- чемпион, занял 15-16- вылетаешь, иначе зачем вообще нужны соревнования? И не надо выдумывать "дни благотворительности", "юбилеи области", делить команд на нужные и ненужные!!!

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11