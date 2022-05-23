Дьяков: «Лучше экономить на пятисортных иностранцах, чем закрывать «Спартак-2»

Бывший капитан «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о закрытии команды.

«Я не думаю, что закрытие «Спартака-2» пойдет на пользу «Спартаку». «Двойка» — это команда молодых ребят, которые переросли молодежное первенство или выпустились из академии, но пока не дотягивают до основы. Чтоб не кататься по арендам непонятно куда, они играли в «Спартаке-2».

«Двойка» — это в любом случае «Спартак», ты был в системе этого клуба, и в любой момент тебя могли вызвать в основу. Литвинов, Маркитесов, Оганесян, Денисов прошли «Спартак-2» и попали в основу. Будь они где-то в арендах, скорее всего, этого бы не случилось.

«Спартак» мотивирует это решение сокращением бюджета. По мне, лучше экономить на пятисортных иностранцах, которых они завозят, чем закрывать «Двойку».

Если бы в «Спартаке» были квалифицированные иностранцы — одно дело. Но когда приезжают непонятные люди, за которых платят приличные суммы, и которые получают приличные зарплаты… Лучше было бы содержать»Спартак-2», вкладывать в своих молодых ребят, в будущее клуба.

Но руководству «Спартака» видней. Заняли 10-е место в этом сезоне, наверное, им так лучше и выгодней. У многих клубов есть вторые команды. Яркий пример — «Краснодар-2». Не будь его, как бы мы узнали тех молодых ребят, которые сейчас доигрывали сезон и делали это лучше, чем иностранцы.

С уходом легионеров «Краснодар» больше приобрел, чем потерял. «Спартак» же сейчас сделал ставку на какие-то очередные чудотрансферы», — сказал Дьяков.

«Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.

Проект был создан в 2013 году.

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