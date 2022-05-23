«Я боюсь, когда ты с телефоном». Ведущий «Матч ТВ» Анисимов позвонил в прямом эфире Слуцкому, тот сбросил

Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов позвонил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому в прямом эфире программы «Есть тема».

Анисимов набрал номер Слуцкого, и спустя некоторое время сказал: «Сбросил».

«Я боюсь, когда ты с телефоном», – сказал ведущему комментатор Константин Генич, который также участвовал в программе.

На прошлой неделе Анисимов вместо Артема Дзюбы позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

Слуцкий продолжит тренировать команду.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?