Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

«Я боюсь, когда ты с телефоном». Ведущий «Матч ТВ» Анисимов позвонил в прямом эфире Слуцкому, тот сбросил

Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов позвонил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому в прямом эфире программы «Есть тема».

Анисимов набрал номер Слуцкого, и спустя некоторое время сказал: «Сбросил».

«Я боюсь, когда ты с телефоном», – сказал ведущему комментатор Константин Генич, который также участвовал в программе.

На прошлой неделе Анисимов вместо Артема Дзюбы позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • Слуцкий продолжит тренировать команду.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Григорян: «Слуцкий сломался и боится себе в этом признаться. Я это проходил» 1
Сайманов: «Не вижу вины Слуцкого в вылете в ФНЛ. Да, он будет работать в «Рубине» вечно» 4
Слуцкий трижды просил руководство «Рубина» об отставке по ходу сезона (Константин Генич) 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:19
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +172

    evgeniy.slam 1 час назад

    Какой же позор этот матч тв. Настолько непрофессионально себя вести. Поглядели бы как в других странах построены спортивные каналы.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +449

    чаппай 1 час назад

    Не будет Слуцкий разговаривать с Ананисимовым после того, что то говорил про Савина

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15437

    ilichkadr 2 часа назад

    Деградация «Матч ТВ» достигла апогея. А как начинали, чем грозились...!?

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +26708

    Боцман59rus 2 часа назад

    _ наконец то недофутболист и недокомментатор Генич, нашел себе компанию по рангу, статусу и развитию>

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13590

    Fusballer 2 часа назад

    На звонки с незнакомых номеров не отвечает, и правильно делает!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11