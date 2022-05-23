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  • «Я боюсь, когда ты с телефоном». Ведущий «Матч ТВ» Анисимов позвонил в прямом эфире Слуцкому, тот сбросил

«Я боюсь, когда ты с телефоном». Ведущий «Матч ТВ» Анисимов позвонил в прямом эфире Слуцкому, тот сбросил

23 мая 2022, 13:19
5

Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов позвонил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому в прямом эфире программы «Есть тема».

Анисимов набрал номер Слуцкого, и спустя некоторое время сказал: «Сбросил».

«Я боюсь, когда ты с телефоном», – сказал ведущему комментатор Константин Генич, который также участвовал в программе.

На прошлой неделе Анисимов вместо Артема Дзюбы позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • Слуцкий продолжит тренировать команду.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Fusballer
1653301287
На звонки с незнакомых номеров не отвечает, и правильно делает!
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Боцман59rus
1653301662
_ наконец то недофутболист и недокомментатор Генич, нашел себе компанию по рангу, статусу и развитию>
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ilichkadr
1653302352
Деградация «Матч ТВ» достигла апогея. А как начинали, чем грозились...!?
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evgeniy.slam
1653304218
Какой же позор этот матч тв. Настолько непрофессионально себя вести. Поглядели бы как в других странах построены спортивные каналы.
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Cheappy
1653314372
Какой-то болван этот Анисимов, лезет в душу человеку
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