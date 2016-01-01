«Я боюсь, когда ты с телефоном». Ведущий «Матч ТВ» Анисимов позвонил в прямом эфире Слуцкому, тот сбросил

Какой же позор этот матч тв. Настолько непрофессионально себя вести. Поглядели бы как в других странах построены спортивные каналы.
Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов позвонил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому в прямом эфире программы «Есть тема».
Анисимов набрал номер Слуцкого, и спустя некоторое время сказал: «Сбросил».
«Я боюсь, когда ты с телефоном», – сказал ведущему комментатор Константин Генич, который также участвовал в программе.
На прошлой неделе Анисимов вместо Артема Дзюбы позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».
- «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
- Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
- Слуцкий продолжит тренировать команду.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?