Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

«Краснодар» в марте хотел сняться с чемпионата России

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что «Краснодар» рассматривал вариант с досрочным снятием с чемпионата из-за логистических проблем.

«Краснодар» инициировал прекращение чемпионата, потому что были закрыли аэропорты, переносился матч с «Локомотивом».

«Урал» должен был лететь, но им звонил Хашиг и говорил: «Можете не лететь? Мы, наверное, снимемся».

Но потом перезвонил: «Давайте летите, мы решение поменяли», – рассказал Сайманов.

  • В итоге «Краснодар» финишировал 4-м в РПЛ.
  • В марте клуб приостановил контракты с легионерами.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Гурцкая: «Я украл Жиго у «Краснодара» для «Спартака» 21
⚽ РПЛ. Все результаты финального тура 4
Итоговая таблица сезона РПЛ 9
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:29
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11