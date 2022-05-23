«Краснодар» в марте хотел сняться с чемпионата России

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что «Краснодар» рассматривал вариант с досрочным снятием с чемпионата из-за логистических проблем.

«Краснодар» инициировал прекращение чемпионата, потому что были закрыли аэропорты, переносился матч с «Локомотивом».

«Урал» должен был лететь, но им звонил Хашиг и говорил: «Можете не лететь? Мы, наверное, снимемся».

Но потом перезвонил: «Давайте летите, мы решение поменяли», – рассказал Сайманов.

В итоге «Краснодар» финишировал 4-м в РПЛ.

В марте клуб приостановил контракты с легионерами.

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