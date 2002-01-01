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Карадениз – о работе Слуцкого в «Рубине»: «Он показал только, что может петь, танцевать и вести соцсети»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз оценил работу главного тренера команды Леонида Слуцкого. Накануне казанцы вылетели в ФНЛ.

«Не стану говорить, что Слуцкий плохой тренер. Но Казань — это особый и очень спортивный город, в котором люди привыкли к успеху. Слуцкий не смог этого понять. Он не понял, в каком городе и в какой республике работает. Не смог объединить команду. Все, что он нам показал, — что может петь песни, танцевать и вести соцсети. Но это не стиль «Рубина», – считает Карадениз.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 10:28
Комментарии2
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    Рейтинг: +2580

    Play 2 часа назад

    Почему-то никто не вспоминает, что в прошлом году Рубин со Слуцким стал четвёртым.

    2
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    Рейтинг: +24659

    vladimir-7 > Play 31 минуту назад

    Справедливое замечание, но ненавистники живут сегодняшним днем
    и без знаний истории, а также ищут только негативную информацию
    и её распространяют с удовольствием.

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