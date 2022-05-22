Карадениз – о работе Слуцкого в «Рубине»: «Он показал только, что может петь, танцевать и вести соцсети»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз оценил работу главного тренера команды Леонида Слуцкого. Накануне казанцы вылетели в ФНЛ.

«Не стану говорить, что Слуцкий плохой тренер. Но Казань — это особый и очень спортивный город, в котором люди привыкли к успеху. Слуцкий не смог этого понять. Он не понял, в каком городе и в какой республике работает. Не смог объединить команду. Все, что он нам показал, — что может петь песни, танцевать и вести соцсети. Но это не стиль «Рубина», – считает Карадениз.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

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