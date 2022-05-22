MакSим выступит на финале Кубка России вне зависимости от результата матча

Певица MакSим выступит на финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Она споет без условия в виде победы спартаковцев, о чем сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

На этой неделе сообщалось, что MакSим выступит только в случае победы «Спартака».

Матч состоится 29 мая.

Песня МакSим «Знаешь ли ты?» популярна у фанатов «Спартака».

Финал Кубка России откроется гимном России в исполнении Григория Лепса.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?