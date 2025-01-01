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MакSим выступит на финале Кубка России вне зависимости от результата матча

Певица MакSим выступит на финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Она споет без условия в виде победы спартаковцев, о чем сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

На этой неделе сообщалось, что MакSим выступит только в случае победы «Спартака».

  • Матч состоится 29 мая.
  • Песня МакSим «Знаешь ли ты?» популярна у фанатов «Спартака».
  • Финал Кубка России откроется гимном России в исполнении Григория Лепса.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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