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МакSим выступит в случае победы «Спартака» в финале Кубка, Люся Чеботина – в случае победы «Динамо» (Василий Конов)

Организаторы финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» продолжают готовить развлекательную программу для болельщиков.

«Так, как я понимаю рабочий вариант на финал Кубка: Люся Чеботина поeт при победе «Динамо», а МакSим – при победе «Спартака». Т.е. кто-то из них просто так приедет в «Лужники»?» – написал источник.

  • Матч состоится 29 мая.
  • Песня МакSим «Знаешь ли ты?» популярна у фанатов «Спартака».
  • Люся Чеботина уже посещала матчи «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Комментарии6
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    Рейтинг: +7477

    R_a_i_n 1 час назад

    Я смотрю в комментах речь только о Зареме. Дзюбите что ли на неё?

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    Рейтинг: +11436

    BRO_football 1 час назад

    Да это тупой вариант. Василий Конов сам же его опроверг. Действительно, получается, что кто-то из них просто так приедет в «Лужники». И даже за это придётся заплатить деньги. И РФС готов на такое пойти?
    Либо другой вариант. Победитель определен заранее и певица приедет только одна.

    1
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    Рейтинг: +2091

    serglider > BRO_football 30 минут назад

    Да, бросьте! Что Макси, что Чебота, так себе звездули! За пару -тройку тысяч бакинских, с микрофоном побегать под фонограмму по сцене, а если надо и просто в сторонке посидят))) Для ВТБ и Лукойла - это даже не семечки))) так шелуха...

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    Рейтинг: +64314

    portero 2 часа назад

    Ну вот , правильное решение Зарема пробила, а кто там ее ртом рулит, сам Федун или помощники???

    0
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    Рейтинг: +4437

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    При любом раскладе выступит Зарема.

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    Рейтинг: +2014

    kvm > Красногорск_Фан 1 час назад

    на шесте

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