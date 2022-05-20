МакSим выступит в случае победы «Спартака» в финале Кубка, Люся Чеботина – в случае победы «Динамо» (Василий Конов)

Организаторы финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» продолжают готовить развлекательную программу для болельщиков.

«Так, как я понимаю рабочий вариант на финал Кубка: Люся Чеботина поeт при победе «Динамо», а МакSим – при победе «Спартака». Т.е. кто-то из них просто так приедет в «Лужники»?» – написал источник.

Матч состоится 29 мая.

Песня МакSим «Знаешь ли ты?» популярна у фанатов «Спартака».

Люся Чеботина уже посещала матчи «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?