Лига 1. «Монако» на 96-й минуте упустил прямую путевку в ЛЧ, Головин отыграл 58 минут; «ПСЖ» разгромил «Метц», у Мбаппе хет-трик

«Монако» в 38-м туре чемпионата Франции сыграл вничью с «Лансом». Для сохранения второго места и прямой путевки в Лигу чемпионов команде Филиппа Клемана нужна была победа. Она была упущена на 90+6 минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в основе и провел на поле 58 минут.

В другой встрече досрочный чемпион «ПСЖ» разгромил «Метц», который вылетел. Хет-трик оформил самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе.

Франция. Лига 1. 38-й тур

Ланс – Монако – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Франковски, 30; 1:1 – Бадьяшиль, 34; 1:2 – Бен-Йеддер, 62; 2:2 – Ганаго, 90+6.

ПСЖ – Метц – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 25; 2:0 – Мбаппе, 28; 3:0 – Неймар, 31; 4:0 – Мбаппе, 50; 5:0 – Ди Мария, 67.

Удаления: нет – Траоре, 58 (вторая ж.к.).

Результаты Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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