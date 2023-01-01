Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Лига 1. «Монако» на 96-й минуте упустил прямую путевку в ЛЧ, Головин отыграл 58 минут; «ПСЖ» разгромил «Метц», у Мбаппе хет-трик

«Монако» в 38-м туре чемпионата Франции сыграл вничью с «Лансом». Для сохранения второго места и прямой путевки в Лигу чемпионов команде Филиппа Клемана нужна была победа. Она была упущена на 90+6 минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в основе и провел на поле 58 минут.

В другой встрече досрочный чемпион «ПСЖ» разгромил «Метц», который вылетел. Хет-трик оформил самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе.

Франция. Лига 1. 38-й тур

Ланс – Монако – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Франковски, 30; 1:1 – Бадьяшиль, 34; 1:2 – Бен-Йеддер, 62; 2:2 – Ганаго, 90+6.

ПСЖ – Метц – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 25; 2:0 – Мбаппе, 28; 3:0 – Неймар, 31; 4:0 – Мбаппе, 50; 5:0 – Ди Мария, 67.

Удаления: нет – Траоре, 58 (вторая ж.к.).

Результаты Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Примера пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА и Евросоюз из-за продления Мбаппе 2
⚡️ «ПСЖ» сообщил о продлении Мбаппе. Он получит 130 миллионов за подпись 18
Мбаппе будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов в год и получит 130 миллионов за подпись. Игрок будет участвовать в клубном управлении (Николо Скира) 9
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:03
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +49880

    MaxRnD 36 минут назад

    И тут снизу постучали

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3426

    minaev23 > MaxRnD 3 минуты назад

    думаю сашок скоро в родные пенаты прибудет

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11