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Губерниев: «Рубин», заключите контракт со Слуцким еще на три года. В 2025 году будете бороться за выживание в ЛФЛ Татарстана»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ.

«Руководство «Рубина»! Заключите с Леонидом Слуцким трeхлетний контракт! И в 2025 году вас ждeт борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана», – написал журналист.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Комментарии11
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    Рейтинг: +2865

    Валерий2705 36 секунд назад

    Лёня тренер интересный. Не слабый. Но не слишком харизматичный и совсем не мотиватор. Потерял несколько лидеров, вокруг них строилась игра команды. Поэтому все это не удивительно. Как только что то у Лени идёт не так, он начинает панически кататься в кресле, как это было на Евро. Он вроде Манчини местного разлива, может работать только при наличии хороших игроков. Поэтому все ожидаемо.

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    Рейтинг: +3415

    minaev23 9 минут назад

    Дибил познаётся в беде.

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    Рейтинг: +24263

    bset 13 минут назад

    Слуцкий чемпионом был чаще Рубина. Губерниев в очередной раз цитируемость повышает через скандалы.

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    Рейтинг: +7492

    R_a_i_n 18 минут назад

    Категорически не согласен. Слуцкий тренер сильный. С конями результаты были. В Рубине надо внутри разобраться, а не искать козла отпущения.

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    Рейтинг: +6046

    Ганнибал Лектор 30 минут назад

    В этой ситуации Слуцкого просто делают козлом отпущения

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    Рейтинг: +19058

    derrik2000 34 минуты назад

    А причём тут Слуцкий, если руководству Татарстана на ФК "Рубин" глубоко наплевать?
    Лёня и так из кожи вон лез, чтобы ИГРУ команде поставить и даже у него это получалось, но потом руководство клуба продало Макарова, бюджет стал совсем уж никудышный - длительные задержки зарплаты игрокам стали нормой, чем исключением, а тут ещё и отъезд легионеров... (((

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    Рейтинг: +271

    fakeid 36 минут назад

    надеюсь, когда дзюба завершит карьеру и решит поднять бабла на модном ныне ринге, то он вызовет губерниева и начистит ему рыло. просто потому что может.

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    Рейтинг: +1736

    моэм 43 минуты назад

    Со "смертью" биатлона полку диванных обозревателей прибыло...

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    Рейтинг: +493

    Бан 48 минут назад

    Как же эта блевотина Губерниев надоел. Один раз провизжал на биатлоне и возомнил себя великим.

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    Рейтинг: +3415

    minaev23 > Бан 7 минут назад

    И все на матче тв ему рукоплещут.Такое ощущение что у него есть номер самого ввп.Бесстрашный.

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    Рейтинг: +13626

    Skull_Boy 51 минуту назад

    Вот это я понимаю футбольный обозревать, который к футболу никакого отношения не имеет

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