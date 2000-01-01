Губерниев: «Рубин», заключите контракт со Слуцким еще на три года. В 2025 году будете бороться за выживание в ЛФЛ Татарстана»

Лёня тренер интересный. Не слабый. Но не слишком харизматичный и совсем не мотиватор. Потерял несколько лидеров, вокруг них строилась игра команды. Поэтому все это не удивительно. Как только что то у Лени идёт не так, он начинает панически кататься в кресле, как это было на Евро. Он вроде Манчини местного разлива, может работать только при наличии хороших игроков. Поэтому все ожидаемо.
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ.
«Руководство «Рубина»! Заключите с Леонидом Слуцким трeхлетний контракт! И в 2025 году вас ждeт борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана», – написал журналист.
- «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
- С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
- В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?