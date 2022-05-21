Губерниев: «Рубин», заключите контракт со Слуцким еще на три года. В 2025 году будете бороться за выживание в ЛФЛ Татарстана»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ.

«Руководство «Рубина»! Заключите с Леонидом Слуцким трeхлетний контракт! И в 2025 году вас ждeт борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана», – написал журналист.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?