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  • Губерниев: «Рубин», заключите контракт со Слуцким еще на три года. В 2025 году будете бороться за выживание в ЛФЛ Татарстана»

Губерниев: «Рубин», заключите контракт со Слуцким еще на три года. В 2025 году будете бороться за выживание в ЛФЛ Татарстана»

21 мая 2022, 20:31
19

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ.

«Руководство «Рубина»! Заключите с Леонидом Слуцким трeхлетний контракт! И в 2025 году вас ждeт борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана», – написал журналист.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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Skull_Boy
1653154652
Вот это я понимаю футбольный обозревать, который к футболу никакого отношения не имеет
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Бан
1653154838
Как же эта блевотина Губерниев надоел. Один раз провизжал на биатлоне и возомнил себя великим.
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моэм
1653155133
Со "смертью" биатлона полку диванных обозревателей прибыло...
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derrik2000
1653155659
А причём тут Слуцкий, если руководству Татарстана на ФК "Рубин" глубоко наплевать? Лёня и так из кожи вон лез, чтобы ИГРУ команде поставить и даже у него это получалось, но потом руководство клуба продало Макарова, бюджет стал совсем уж никудышный - длительные задержки зарплаты игрокам стали нормой, чем исключением, а тут ещё и отъезд легионеров... (((
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Ганнибал Лектор
1653155921
В этой ситуации Слуцкого просто делают козлом отпущения
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R_a_i_n
1653156635
Категорически не согласен. Слуцкий тренер сильный. С конями результаты были. В Рубине надо внутри разобраться, а не искать козла отпущения.
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Валерий2705
1653157706
Лёня тренер интересный. Не слабый. Но не слишком харизматичный и совсем не мотиватор. Потерял несколько лидеров, вокруг них строилась игра команды. Поэтому все это не удивительно. Как только что то у Лени идёт не так, он начинает панически кататься в кресле, как это было на Евро. Он вроде Манчини местного разлива, может работать только при наличии хороших игроков. Поэтому все ожидаемо.
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zagrizlik
1653159667
В очередной раз убеждаюсь в скудоумии губерниева
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Владислав Vlad
1653162376
Помню, пришёл Слуцкий тренером в сборную - я сразу сказал - Лёню подставят. Так и случилось... сборная икс забила на евро, а Лёня стал козлом отпущения. Такая же шляпа и в Рубине. А губошлёпа слушать не надо.)
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Enter2006
1653190604
Можно как нибудь выкинуть его с футбола? Ему в самый раз шляпу и нос клоуна и в цирке выступать. Да тошноты противно его маразм слушать и читать.
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