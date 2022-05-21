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  • «Всем большое спасибо». Слуцкий – после вылета «Рубина» из РПЛ

«Всем большое спасибо». Слуцкий – после вылета «Рубина» из РПЛ

21 мая 2022, 19:57
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

«Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдинамичной концовки и такого реального шанса всe изменить.

Поэтому огромное спасибо им, что поддерживали и гнали до последней секунды. Эта поддержка была ключевым фактором сегодняшней игры. Всем большое спасибо», – сказал тренер, после чего не стал отвечать на вопросы журналистов.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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kvm
1653152614
"Хочу сказать огромное спасибо за вкусный эчпочмак..."
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Вомбат
1653154084
А казанские СМИ пишут, что на 45 тысячном стадионе было менее 20 тыс болельщиков Да и мне по ТВ картинке показалось, что трибуны заполнены на треть. Это не называется "заполнили стадион."
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моэм
1653154128
Распродажа Рубина начатая уже после старта чемпионата предполагала что Рубин опустится ...но поскольку тогда Рубин шёл в лидирующей группе , то конечно никак не ожидалось что эффект окажется настолько удручающим ... все в шоке ...кроме Сайманова конечно , набившего себе полные карманы денег с этих распродаж.
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BRO_football
1653154597
Зря вы только Слуцкого обвиняете. Проблемы Рубина гораздо шире, не только Слуцкий виноват. Уверен, что в Казани мало кто расстроился, судя по тому сколько болельщиков ходит на стадион. Пусть в хоккей играют!
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SpartakMoskwa
1653159938
Да, такой лажи от Лени я не ожидал конечно
Ответить
DOCTOR PENALTY
1653160422
Теперь самое время - в Камеди-клаб какой-нибудь или тамадой на свадьбы, Лёне лучше там демонстрировать свои способности.
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Владислав Vlad
1653161366
Рубин не АкБарс. Казань хоккейный город.
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balam
1653161617
Леня малохольный
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