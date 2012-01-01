Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
2 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?

«Всем большое спасибо». Слуцкий – после вылета «Рубина» из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

«Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдинамичной концовки и такого реального шанса всe изменить.

Поэтому огромное спасибо им, что поддерживали и гнали до последней секунды. Эта поддержка была ключевым фактором сегодняшней игры. Всем большое спасибо», – сказал тренер, после чего не стал отвечать на вопросы журналистов.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Глушаков – о вылете «Рубина»: «Жаль. Не дай бог кому-нибудь в такую ситуацию попасть»
Газизов отпраздновал спасение «Уфы» от прямого вылета эмоциональным криком
Селюк – о вылете «Рубина»: «Дагестанская песня «Давай, до свидания» очень актуальна про Слуцкого» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:57
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +11442

    BRO_football 52 минуты назад

    Зря вы только Слуцкого обвиняете. Проблемы Рубина гораздо шире, не только Слуцкий виноват.
    Уверен, что в Казани мало кто расстроился, судя по тому сколько болельщиков ходит на стадион. Пусть в хоккей играют!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1736

    моэм 59 минут назад

    Распродажа Рубина начатая уже после старта чемпионата предполагала что Рубин опустится ...но поскольку тогда Рубин шёл в лидирующей группе , то конечно никак не ожидалось что эффект окажется настолько удручающим ... все в шоке ...кроме Сайманова конечно , набившего себе полные карманы денег с этих распродаж.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15417

    ilichkadr > моэм 53 минуты назад

    Распродажа Рубина? Странно...Было бы кого продавать, разве, что Лёню.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11462

    Вомбат 1 час назад

    А казанские СМИ пишут, что на 45 тысячном стадионе было менее 20 тыс болельщиков Да и мне по ТВ картинке показалось, что трибуны заполнены на треть. Это не называется "заполнили стадион."

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +193

    Номэд 1 час назад

    Через пару дней слуцкий как ни в чем не бывало будет шутки шутить, песни петь и в квн играть.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2017

    kvm 1 час назад

    "Хочу сказать огромное спасибо за вкусный эчпочмак..."

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11