«Всем большое спасибо». Слуцкий – после вылета «Рубина» из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

«Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдинамичной концовки и такого реального шанса всe изменить.

Поэтому огромное спасибо им, что поддерживали и гнали до последней секунды. Эта поддержка была ключевым фактором сегодняшней игры. Всем большое спасибо», – сказал тренер, после чего не стал отвечать на вопросы журналистов.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

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