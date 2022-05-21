Слуцкий отказался общаться с журналистами после вылета «Рубина» в ФНЛ. Он ушел с пресс-конференции

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не стал общаться с журналистами после игры 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

«Слуцкий отказался отвечать на вопросы журналистов и сбежал с пресс-конференции», – написал с места событий журналист Владислав Зимагулов.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

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