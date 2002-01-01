Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

Слуцкий отказался общаться с журналистами после вылета «Рубина» в ФНЛ. Он ушел с пресс-конференции

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не стал общаться с журналистами после игры 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Казанцы вылетели в ФНЛ.

«Слуцкий отказался отвечать на вопросы журналистов и сбежал с пресс-конференции», – написал с места событий журналист Владислав Зимагулов.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Глушаков – о вылете «Рубина»: «Жаль. Не дай бог кому-нибудь в такую ситуацию попасть»
Газизов отпраздновал спасение «Уфы» от прямого вылета эмоциональным криком
Селюк – о вылете «Рубина»: «Дагестанская песня «Давай, до свидания» очень актуальна про Слуцкого» 1
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:40
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2017

    kvm 1 час назад

    чуть не опоздал на самолёт...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11