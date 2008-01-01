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Моуринью не пришел на пресс-конференцию после победы над «Торино», чтобы сосредоточиться на финале Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался от общения с прессой по окончании матча 38-го тура Серии А против «Торино».

Римляне разгромили соперника со счетом 3:0 и гарантировала себе попадание в Лигу Европы на следующий сезон.

После игры журналисты ждали Моуринью, однако тот не пришел на пресс-конференцию.

Португальский специалист согласовал этот бойкот с руководством клуба, обосновав его необходимостью сосредоточиться на финале Лиги конференций.

  • «Рома» и «Фейеноорд» разыграют трофей в среду, 25 мая.
  • Начало встречи – в 22:00 мск.
  • Первый финал в истории ЛК примет Тирана (Албания).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Football Italia

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