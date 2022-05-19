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Гюндоган отрицает наличие переговоров с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что у него не было контактов с «Реалом».

Недавно 31-летний футболист прилетал в Мадрид, после чего появилась информация о его возможном переходе в столичный клуб.

Однако сам немец опроверг эти слухи, сообщив, что его визит в Испанию носил частный характер.

  • Контракт Гюндогана с «Сити» истекает в 2023 году.
  • Хавбек в этом сезоне провел 42 матча, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Marca

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