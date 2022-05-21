Гюндоган отрицает наличие переговоров с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что у него не было контактов с «Реалом».
Недавно 31-летний футболист прилетал в Мадрид, после чего появилась информация о его возможном переходе в столичный клуб.
Однако сам немец опроверг эти слухи, сообщив, что его визит в Испанию носил частный характер.
- Контракт Гюндогана с «Сити» истекает в 2023 году.
- Хавбек в этом сезоне провел 42 матча, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Marca