Гюндоган отрицает наличие переговоров с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что у него не было контактов с «Реалом».

Недавно 31-летний футболист прилетал в Мадрид, после чего появилась информация о его возможном переходе в столичный клуб.

Однако сам немец опроверг эти слухи, сообщив, что его визит в Испанию носил частный характер.

Контракт Гюндогана с «Сити» истекает в 2023 году.

Хавбек в этом сезоне провел 42 матча, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.

Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?