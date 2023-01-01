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Где смотреть «Интер» – «Сампдория»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 22 мая

«Интер» и «Сампдория» сыграют в матче 38-го тура Серии А.

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  • Игра состоится в воскресенье, 22 мая.
  • Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Сампдория

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, «Сампдория» – 15-е. Миланцы сохраняют шансы на чемпионство, но это зависит от результата параллельной встречи между «Сассуоло» и «Миланом».

Ставки на матч Интер – Сампдория

Коэффициенты:

  • Победа «Интера» – 1.14
  • Ничья – 9.40
  • Победа «Сампдории» – 18.00

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Источник: «Бомбардир»

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