Где смотреть «Интер» – «Сампдория»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 22 мая

«Интер» и «Сампдория» сыграют в матче 38-го тура Серии А.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку до 10 000 рублей

Игра состоится в воскресенье, 22 мая.

Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Сампдория

Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол 2».

Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, «Сампдория» – 15-е. Миланцы сохраняют шансы на чемпионство, но это зависит от результата параллельной встречи между «Сассуоло» и «Миланом».

Ставки на матч Интер – Сампдория

Коэффициенты: