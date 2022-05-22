Где смотреть «Интер» – «Сампдория»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 22 мая

«Интер» и «Сампдория» сыграют в матче 38-го тура Серии А.
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- Игра состоится в воскресенье, 22 мая.
- Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Сампдория
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол 2».
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, «Сампдория» – 15-е. Миланцы сохраняют шансы на чемпионство, но это зависит от результата параллельной встречи между «Сассуоло» и «Миланом».
Ставки на матч Интер – Сампдория
- Победа «Интера» – 1.14
- Ничья – 9.40
- Победа «Сампдории» – 18.00
Источник: «Бомбардир»