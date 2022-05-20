Чанов: «Благодаря Газзаеву Дзагоев избежал звездной болезни»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из клуба. Контракт расторгнут.

– Как вам кажется, что помогло Алану не словить звездную болезнь, став игроком сборной и одним из лидеров ЦСКА в столько раннем возрасте?

– За ним это никогда не наблюдалось. Это прежде всего воспитание. Большая заслуга Валерия Газзаева, учитывая, что они оба осетины, Алан Дзагоев прислушивался к нему и держался рядом. И ещe важно отметить спортивный характер Алана.

Дзагоев больше не сыграет за ЦСКА.

Он выступал за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?