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Чанов: «Благодаря Газзаеву Дзагоев избежал звездной болезни»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из клуба. Контракт расторгнут.

– Как вам кажется, что помогло Алану не словить звездную болезнь, став игроком сборной и одним из лидеров ЦСКА в столько раннем возрасте?

– За ним это никогда не наблюдалось. Это прежде всего воспитание. Большая заслуга Валерия Газзаева, учитывая, что они оба осетины, Алан Дзагоев прислушивался к нему и держался рядом. И ещe важно отметить спортивный характер Алана.

  • Дзагоев больше не сыграет за ЦСКА.
  • Он выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings

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20.05.2022 23:15
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