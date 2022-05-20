Осинькин – о работе с Дзагоевым: «Очень многогранный талант. Быстрее всех думал на поле, находил лучшие решения»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из ЦСКА. Он с детства работал с игроком.

«Я работал со многими очень хорошими и талантливыми футболистами, и выделять одного – значит немного обижать других. Талант очень многогранен. Но он быстрее всех думал на поле, принимал умные и качественные решения, находил лучшие.

Мы вместе прошли слишком большой путь, чтобы я мог выделить какую-то одну историю про Алана. Я знаю его и девятилетним, и 13-летним, и 17-летним – первые шаги в футболе и в профессиональной карьере он сделал при мне. В ЦСКА он переходил из нашей команды Академии Коноплeва, которая играла во второй лиге. В январе провeл первую тренировку в ЦСКА, а уже в августе его вызвали в сборную.

Алан всегда хочет побеждать. У него и в детском футболе были красные карточки, ему тяжело было себя сдержать, когда против него жeстко играли или свистели несправедливые фолы. Но без своей эмоциональности, заряженности в каждом эпизоде, без своего характера, он бы не стал таким футболистом.

Он очень рано начал играть в большом клубе – кроме физической, это и большая эмоциональная нагрузка. В первые годы Алан сыграл огромное количество матчей по 90 минут, потому что отличался хорошей выносливостью, выдерживал нагрузку любого матча. В последние годы у него было много травм – с его же слов, на одной стороне. Возможно, это стало продолжением проблем со спиной, которые были и в детско-юношеском возрасте. Он всегда старался профессионально относиться к этому, закачивал. Алан не заканчивает карьеру, и я надеюсь, что у него впереди ещe много хороших матчей», – сказал Осинькин.

Дзагоев больше не сыграет за ЦСКА.

Он выступал за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?