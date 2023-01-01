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Каманцев: «Судьи добровольно проходят проверку на полиграфе»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что проверки на полиграфе, которые периодически проходят судьи, добровольны.

«Проверка на полиграфе – это добровольная и тайная процедура. Абсолютно добровольная. Судья может сказать: «Я не хочу», – сказал Каманцев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7477

    R_a_i_n 59 минут назад

    В нашей стране всё происходит добровольно-принудительно.

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