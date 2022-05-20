Каманцев: «Судьи добровольно проходят проверку на полиграфе»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что проверки на полиграфе, которые периодически проходят судьи, добровольны.

«Проверка на полиграфе – это добровольная и тайная процедура. Абсолютно добровольная. Судья может сказать: «Я не хочу», – сказал Каманцев.

Последним судьей, провалившим детектор лжи, был Алексей Матюнин.

С тех пор арбитр Матюнин не судит.

Каманцев занял пост в этом году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?