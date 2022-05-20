Каманцев: «Судьи добровольно проходят проверку на полиграфе»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что проверки на полиграфе, которые периодически проходят судьи, добровольны.
«Проверка на полиграфе – это добровольная и тайная процедура. Абсолютно добровольная. Судья может сказать: «Я не хочу», – сказал Каманцев.
- Последним судьей, провалившим детектор лжи, был Алексей Матюнин.
- С тех пор арбитр Матюнин не судит.
- Каманцев занял пост в этом году.
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»