Капелло: «Маловероятно, что Дзюба перейдет в клуб из Серии А»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что итальянские клубы не заинтересованы в российских футболистах.

«Может ли Дзюба продолжить карьеру в Серии А? Маловероятно. Не думаю, что итальянские клубы сейчас заинтересованы в приобретении российских игроков», — сказал Капелло.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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