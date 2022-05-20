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Капелло: «Маловероятно, что Дзюба перейдет в клуб из Серии А»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что итальянские клубы не заинтересованы в российских футболистах.

«Может ли Дзюба продолжить карьеру в Серии А? Маловероятно. Не думаю, что итальянские клубы сейчас заинтересованы в приобретении российских игроков», — сказал Капелло.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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Источник: Sport24

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