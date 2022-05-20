Лэмпард – о спасении «Эвертона» от вылета: «Думал, что заплачу. Один из величайших моментов в моей карьере»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:2), благодаря которой ливерпульцы сохранили прописку в АПЛ
«Это один из величайших моментов в моей футбольной жизни и карьере. Я думал, что заплачу, было ощущение эйфории», – сказал Лэмпард.
- «Эвертон» уступал 0:2 после первого тайма, но сумел забить трижды и добыть итоговую победу.
- Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.
- Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Goal