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Лэмпард – о спасении «Эвертона» от вылета: «Думал, что заплачу. Один из величайших моментов в моей карьере»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:2), благодаря которой ливерпульцы сохранили прописку в АПЛ

«Это один из величайших моментов в моей футбольной жизни и карьере. Я думал, что заплачу, было ощущение эйфории», – сказал Лэмпард.

  • «Эвертон» уступал 0:2 после первого тайма, но сумел забить трижды и добыть итоговую победу.
  • Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.
  • Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Goal

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16723

    Garrincha58 50 минут назад

    да докатились когда то в шестёрке постоянно были

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    Рейтинг: +64290

    portero 1 час назад

    В последней игре с Арсеналом, было бы труднее набрать очки, а так "чудо" во втором тайме забили сколько надо, всего три гола...

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