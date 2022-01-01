Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

Осинькин: «Пиняеву еще рановато уходить в большие клубы. В «Крыльях» комфортно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем Сергее Пиняеве.

«Стоит ли ему остаться в «Крыльях»? Ему нужен клуб, где будут уделять хорошее внимание его развитию и где он будет играть. Думаю, наш клуб в этом плане ему полностью подходит.

Уходить в большие клубы рановато – он не взял ещe всe в клубе уровня «Крыльев». Уходить примерно в такие же команды тоже не имеет смысла. Ему у нас довольно комфортно. Считаю, что следующий шаг в своeм развитии он может сделать именно у нас», – сказал Осинькин/

  • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Осинькин: «Пиняеву уделяют слишком много внимания. Многовато интервью и съемок» 2
Пиняев: «Хотелось бы показать себя в Европе. Команда мечты – «Барселона» 4
Пиняев: «Стажировки в «МЮ» – не пиар-ход. Цель – показать себя на европейском уровне» 2
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:00
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11