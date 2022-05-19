Осинькин: «Пиняеву еще рановато уходить в большие клубы. В «Крыльях» комфортно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем Сергее Пиняеве.

«Стоит ли ему остаться в «Крыльях»? Ему нужен клуб, где будут уделять хорошее внимание его развитию и где он будет играть. Думаю, наш клуб в этом плане ему полностью подходит.

Уходить в большие клубы рановато – он не взял ещe всe в клубе уровня «Крыльев». Уходить примерно в такие же команды тоже не имеет смысла. Ему у нас довольно комфортно. Считаю, что следующий шаг в своeм развитии он может сделать именно у нас», – сказал Осинькин/

В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 29 матчах.

Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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