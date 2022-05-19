В «Рубине» ввели премиальные по 10 тысяч за победу («СЭ»)

Руководство «Рубина» ввело премиальные на три заключительные игры чемпионата России.

По информации «СЭ», чтобы мотивировать команду, которая может вылететь в ФНЛ, каждому игроку пообещали выплатить по 10 тысяч евро за победу.

В 30-м туре «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание.

Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.

Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?