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В «Рубине» ввели премиальные по 10 тысяч за победу («СЭ»)

Руководство «Рубина» ввело премиальные на три заключительные игры чемпионата России.

По информации «СЭ», чтобы мотивировать команду, которая может вылететь в ФНЛ, каждому игроку пообещали выплатить по 10 тысяч евро за победу.

  • В 30-м туре «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание.
  • Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.
  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:42
Комментарии5
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    Рейтинг: +888

    Юрэс 32 минуты назад

    Дворовым ФУТБАЛИСТАМ выдайте по 10000 РУБЛЕЙ,
    И ПОБЕДА ваша!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +64259

    portero 1 час назад

    Почему вылет? А если Химки проиграют?

    0
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    Рейтинг: +54

    Roman Rom > portero 1 час назад

    Химки опережают Рубин по личным встречам, поэтому при равенстве очков будут выше в таблице. На прямую в ФНЛ может вылететь только Рубин или Уфа. Остальные нет.

    2
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    Рейтинг: +15348

    ilichkadr > portero 1 час назад

    Ну, свинарня не даст Химкам упасть?

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    Рейтинг: +17691

    Persona_non_Grata > ilichkadr 10 минут назад

    Не интеллигентно как-то, фу (

    0
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