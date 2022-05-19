Газзаев: «Если будет принят мораторий на вылет, то РПЛ опустится до уровня любительских команд»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном введении моратория на вылет из РПЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что большинство клубов РПЛ выступают за введение моратория на вылет в этом сезоне.

– Если такое решение будет принято, то наш чемпионат опустится до уровня любительских команд. Ни в коем случае такого не должно быть. Во всех видах профессионального спорта должен соблюдаться спортивный принцип.

Нет никакого смысла вводить мораторий на вылет. В самом начале чемпионата есть определенный регламент, который строго надо выполнять.

– Клубы, выступающие за мораторий, говорят о нарушении спортивного принципа в свете массового отъезда легионеров. Начинали вторую половину сезона в одном составе, а заканчивают в другом.

– У каждой команды найдутся какие-либо причины. Но можно привести обратный пример. «Краснодар» — одна из самых пострадавших команд в этом плане. Но краснодарцы хорошо сейчас выступают.

Мы же не зависим только от легионеров. Это глупо. Спортивный принцип необходимо соблюдать всегда. Двух мнений в данном вопросе быть не может.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?