Большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет. Они считают, что спортивный принцип нарушен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что большинство клубов РПЛ выступают за введение моратория на вылет в этом сезоне.

«Позиция по мораторию у клубов не изменилась. Большинство – за мораторий. Они считают, что были допущены нарушения спортивного принципа.

Там есть несколько вариантов, не могу их говорить.То, за что проголосовала лига, говорило о том, что нужно предусмотреть такой вариант, чтобы клубы, которые больше всего пострадали от нарушения спортивного принципа, имели возможность либо сыграть стыки, либо не вылетать вообще. Это на усмотрении сформированной комиссии.

А там уже масса вариантов. Один из них — расширение до 18 клубов, другой — 15-я и 16-я команда РПЛ играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Мы были одним из клубов, который проголосовал против моратория.

Думаю, что, наверное, будет 18 [команд]. По крайней мере, я не слышал, что из пяти прорабатываемых вариантов, был вариант с 20 командами», – сказал Бабаев.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?