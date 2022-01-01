Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

Большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет. Они считают, что спортивный принцип нарушен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что большинство клубов РПЛ выступают за введение моратория на вылет в этом сезоне.

«Позиция по мораторию у клубов не изменилась. Большинство – за мораторий. Они считают, что были допущены нарушения спортивного принципа.

Там есть несколько вариантов, не могу их говорить.То, за что проголосовала лига, говорило о том, что нужно предусмотреть такой вариант, чтобы клубы, которые больше всего пострадали от нарушения спортивного принципа, имели возможность либо сыграть стыки, либо не вылетать вообще. Это на усмотрении сформированной комиссии.

А там уже масса вариантов. Один из них — расширение до 18 клубов, другой — 15-я и 16-я команда РПЛ играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Мы были одним из клубов, который проголосовал против моратория.

Думаю, что, наверное, будет 18 [команд]. По крайней мере, я не слышал, что из пяти прорабатываемых вариантов, был вариант с 20 командами», – сказал Бабаев.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Бабаев – о реформе Кубка России: «Старый формат – один из вариантов»
Агент Бийола: «Яка остается в ЦСКА»
Бабаев – об иске клубов РПЛ в CAS: «Это дело принципа. Надежда умирает последней»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:18
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11