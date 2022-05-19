«Айнтрахт» прервал серию английских и испанских клубов, которые выигрывали Лигу Европы десять сезонов подряд

«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финальном матче Лиги Европы.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти точнее были немцы.

Впервые с сезона-2010/11 ЛЕ выиграла команда не из Испании или Англии.

Сезон-2010/11 – «Порту»;

Сезон-2011/12 – «Атлетико»;

Сезон-2012/13 – «Челси»;

Сезон-2013/14 – «Севилья»;

Сезон-2014/15 – «Севилья»;

Сезон-2015/16 – «Севилья»;

Сезон-2016/17 – «Манчестер Юнайтед»;

Сезон-2017/18 – «Атлетико»;

Сезон-2018/19 – «Челси»;

Сезон-2019/20 – «Севилья»;

Сезон-2020/21 – «Вильярреал»;

Сезон-2021/22 – «Айнтрахт».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?