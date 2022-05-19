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  • Слуцкий: «Очень странно, что на матч «Рубин» – «Уфа» назначили Иванова»

Слуцкий: «Очень странно, что на матч «Рубин» – «Уфа» назначили Иванова»

19 мая 2022, 00:06
12

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий недоволен, что матч 30-го тура РПЛ против «Уфы» будет судить ростовчанин Сергей Иванов. Ранее он удалял тренера.

— Судьей матча будет Иванов, с которым у вас конфликтная история отношений. Как относитесь к такому назначению?

— Не знаю. Мне очень странно это. Это не наше право... Мне кажется, это странное назначение на такой сверхключевой поединок сезона.

  • В 30-м туре «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание. Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.
  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.
  • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Слуцкий Леонид Иванов Cергей
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1652930402
_ знаю одно, ФНЛ - достойное завершение сезона, для пустышки тренера, гонявшего договорняки еще до знакомства с Гинером>)))
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vladimir-7
1652935758
Назначение судьи С. Иванова на ключевой матч Рубина РФС специально это делает, чтобы было продолжение "боевых" действий между гл. тренером и судьей.
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jek718875
1652938714
Плохому танцору судья Иванов мешает...
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Garrincha58
1652940493
команда играет дома Урал не сильнее Рубина так что заранее лапки к верху
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NewLife
1652944099
Позорные "грамотеи" из синит-экспресса слово "вас" в отношении Слуцкого пишут с маленькой буквы)
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моэм
1652948603
А наступит ли время , когда перед важнейшим матчем будут больше говорить о футболистах а не об этих павлинах в чёрном ?... судьи прям как актёры -звёзды , но если в театре плохого актёра могут освистать и "закидать помидорами" , а вот на футбольном поле наш судья не только главный актёр , но и сам господь бог , потому что всех , кто не аплодирует его тупой игре он удаляет с поля ... отправить бы наших судей посудить на практику в Колумбию... там за это можно пулю словить уже на выходе из стадиона ...глядишь поумнели бы.
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Чехов на Садовой
1652951064
В ФНЛ Иванов не судит. Так что, потерпите немного Слуцкий Леонид, там (в ФНЛ) ругаться с ним не будите!
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