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Слуцкий: «Очень странно, что на матч «Рубин» – «Уфа» назначили Иванова»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий недоволен, что матч 30-го тура РПЛ против «Уфы» будет судить ростовчанин Сергей Иванов. Ранее он удалял тренера.

— Судьей матча будет Иванов, с которым у вас конфликтная история отношений. Как относитесь к такому назначению?

— Не знаю. Мне очень странно это. Это не наше право... Мне кажется, это странное назначение на такой сверхключевой поединок сезона.

  • В 30-м туре «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание. Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.
  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.
  • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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