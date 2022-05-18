Сакала сыграл в финале Лиги Европы. Четыре года назад он выступал в ФНЛ

В эти минуты проходит финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». Во втором тайме на замену у шотландцев вышел замбийский форвард Фэшн Сакала.

В 2017-2018 годах Сакала играл за «Спартак-2» в ФНЛ.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Севилье.

В 2018-2021 годах Сакала выступал в Бельгии за «Остенде», после чего перешел в «Рейнджерс».

Он вызывается в сборную Замбии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?