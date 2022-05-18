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Сакала сыграл в финале Лиги Европы. Четыре года назад он выступал в ФНЛ

В эти минуты проходит финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». Во втором тайме на замену у шотландцев вышел замбийский форвард Фэшн Сакала.

В 2017-2018 годах Сакала играл за «Спартак-2» в ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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18.05.2022 23:50
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