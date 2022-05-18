Сакала: «Думал, стану лучшим в «Спартаке», буду стоить миллионы, повторю успех Дрогба»

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Сакала вспомнил время выступления в системе «Спартака».

«Считаю, заслужил тогда хоть минимальную возможность. Ни одной не было. Невероятно! Причем я думал, что принесу клубу еще больше пользы на уровне выше — спрогрессирую, стану сильнее — и в конечном счете клуб выгодно меня продаст. Стану лучшим игроком «Спартака», буду стоить миллионы и миллионы. Президент явно надеялся на это — и я думал, что нужен ему.

Сам я так и рассуждал: доведут молодого африканца до основы, сделают большой бизнес. Или вот у них легенда из Африки, приносит клубу славу. Я думал об успехе Дидье Дрогба в «Челси» и думал, что могу повторить, и что от меня хотели того же.

К сожалению, получилось иначе. Сколько бы я ни забивал, был не нужен главной команде», – сказал замбиец.

В 2017-2018 годах Сакала провел 35 матчей за «Спартак-2», забил 10 голов.

С «Рейнджерс» Сакала вышел в финал Лиги Европы.

25-летний Сакала выступает за сборную Замбии.

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