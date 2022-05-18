Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

Сакала: «Думал, стану лучшим в «Спартаке», буду стоить миллионы, повторю успех Дрогба»

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Сакала вспомнил время выступления в системе «Спартака».

«Считаю, заслужил тогда хоть минимальную возможность. Ни одной не было. Невероятно! Причем я думал, что принесу клубу еще больше пользы на уровне выше — спрогрессирую, стану сильнее — и в конечном счете клуб выгодно меня продаст. Стану лучшим игроком «Спартака», буду стоить миллионы и миллионы. Президент явно надеялся на это — и я думал, что нужен ему.

Сам я так и рассуждал: доведут молодого африканца до основы, сделают большой бизнес. Или вот у них легенда из Африки, приносит клубу славу. Я думал об успехе Дидье Дрогба в «Челси» и думал, что могу повторить, и что от меня хотели того же.

К сожалению, получилось иначе. Сколько бы я ни забивал, был не нужен главной команде», – сказал замбиец.

  • В 2017-2018 годах Сакала провел 35 матчей за «Спартак-2», забил 10 голов.
  • С «Рейнджерс» Сакала вышел в финал Лиги Европы.
  • 25-летний Сакала выступает за сборную Замбии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Жуков – о «Спартаке»: «Решения принимают непрофессионалы, а у бровки корчит рожи очередной попрыгунчик» 7
Сакала назвал трех лучших игроков «Спартака-2», с которыми он играл 1
Зарема: «Из финала Кубка России хотят сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» не готов платить за них» 9
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:06
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +64231

    portero 57 минут назад

    Ценник на него 4 ляма, так что и жалеть то может не о чём...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17620

    Persona_non_Grata 1 час назад

    На тот момент у нас в нападении - Зе Луиш, Промес, Адриано !!! - банально не было места .

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9875

    "supermax" 1 час назад

    готовим кадры для команд финалистов еврокубков....Фэшн должен быть благодарен и никак иначе...ахах

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +950

    alefreddy 2 часа назад

    попробовать в основе однозначно надо дать ведь прижился в других клубах

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +409

    SLADE2019 2 часа назад

    Шанс конечно же надо было дать. Одно то, что в Рейнджерсе дали, значит стоило того. Но Спартак в очередной раз прогадал. Традиционно.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13555

    Fusballer 2 часа назад

    Кто это?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9875

    "supermax" > Fusballer 1 час назад

    был был такой

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11