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  • Сакала: «Думал, стану лучшим в «Спартаке», буду стоить миллионы, повторю успех Дрогба»

Сакала: «Думал, стану лучшим в «Спартаке», буду стоить миллионы, повторю успех Дрогба»

18 мая 2022, 11:06
7

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Сакала вспомнил время выступления в системе «Спартака».

«Считаю, заслужил тогда хоть минимальную возможность. Ни одной не было. Невероятно! Причем я думал, что принесу клубу еще больше пользы на уровне выше — спрогрессирую, стану сильнее — и в конечном счете клуб выгодно меня продаст. Стану лучшим игроком «Спартака», буду стоить миллионы и миллионы. Президент явно надеялся на это — и я думал, что нужен ему.

Сам я так и рассуждал: доведут молодого африканца до основы, сделают большой бизнес. Или вот у них легенда из Африки, приносит клубу славу. Я думал об успехе Дидье Дрогба в «Челси» и думал, что могу повторить, и что от меня хотели того же.

К сожалению, получилось иначе. Сколько бы я ни забивал, был не нужен главной команде», – сказал замбиец.

  • В 2017-2018 годах Сакала провел 35 матчей за «Спартак-2», забил 10 голов.
  • С «Рейнджерс» Сакала вышел в финал Лиги Европы.
  • 25-летний Сакала выступает за сборную Замбии.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Рейнджерс Спартак Сакала Фэшн
Комментарии (7)
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Fusballer
1652861902
Кто это?
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SLADE2019
1652861959
Шанс конечно же надо было дать. Одно то, что в Рейнджерсе дали, значит стоило того. Но Спартак в очередной раз прогадал. Традиционно.
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alefreddy
1652862167
попробовать в основе однозначно надо дать ведь прижился в других клубах
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"supermax"
1652863399
готовим кадры для команд финалистов еврокубков....Фэшн должен быть благодарен и никак иначе...ахах
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Persona_non_Grata
1652865247
На тот момент у нас в нападении - Зе Луиш, Промес, Адриано !!! - банально не было места .
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portero
1652866130
Ценник на него 4 ляма, так что и жалеть то может не о чём...
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