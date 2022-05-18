Сакала назвал трех лучших игроков «Спартака-2», с которыми он играл

Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала назвал лучших футболистов дублирующего состава московского клуба.

«Первым назову себя, имею на это основания. Еще мне очень нравилось играть с Пантелеевым (сейчас в тульском «Арсенале»). Любой его пас приходил ко мне, Владислав будто знал, куда я побегу. Ну и выделю Бакаева – с ним у нас тоже была налажена связь. Не удивлен, что он стал новой десяткой «Спартака» после Промеса.

Другой нападающий «Спартака» Денис Давыдов подавал надежды и играл талантливо. Чуть больше дисциплины – и добился бы тех же высот, что и тот русский в «Монако».

Нравился мне и вратарь Максименко. Он даже не был долго в «Спартаке-2», в отличие от меня – больше в молодежке. Но усердно работал, доказал свою состоятельность, вышел однажды в основе «Спартака» – и укрепился в основе», – сказал Сакала.

Сакала играл за «Спартак-2» с 2017 по 2018 год.

Он забил 10 голов в 35 матчах.

Сейчас форвард выступает за «Рейнджерс», вместе с которым вышел в финал Лиги Европы.

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