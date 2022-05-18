Трапп, Роде, Костич – в старте «Айнтрахта» на финал ЛЕ; экс-спартаковец Сакала остался в запасе «Рейнджерс»

Стали известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс».

«Айнтрахт»: Трапп, Тута, Туре, Н’Дика, Соу, Роде, Кнауфф, Костич, Линдстрeм, Камада, Борре.

Запасные: Граль, Якич, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хeуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьенсия.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Басси, Голдсон, Тавернье, Баришич, Ландстрем, Джек, Райт, Кент, Камара, Арибо.

Запасные: Маккрори, Маклафлин, Диалло, Дэвис, Рэмси, Сэндс, Руф, Балогун, Сакала, Эрфилд, Кинг, Лоури.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан», которая начнется в 22:00 по Москве.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?