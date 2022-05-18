«Спартак» на празднование столетия арендовал баржу для фанатов. Она будет курсировать по Москва-реке

Становятся известны подробности, как «Спартак» будет праздновать столетие с фанатами. Торжества намечены на июнь.

«Добавлю, что для празднования столетия уже арендована огромная баржа, которая будет курсировать по Москве-реке. А вход для болельщиков будет бесплатным. В программе планируются много эксклюзивного контента, встречи с легендами и действующими игроками клуба. Должно быть интересно», – написал источник.

100 лет «Спартаку» исполнилось этой весной.

Команда идет в РПЛ 10-й.

29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?