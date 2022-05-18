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  • «Спартак» на празднование столетия арендовал баржу для фанатов. Она будет курсировать по Москва-реке

«Спартак» на празднование столетия арендовал баржу для фанатов. Она будет курсировать по Москва-реке

18 мая 2022, 19:29
3

Становятся известны подробности, как «Спартак» будет праздновать столетие с фанатами. Торжества намечены на июнь.

«Добавлю, что для празднования столетия уже арендована огромная баржа, которая будет курсировать по Москве-реке. А вход для болельщиков будет бесплатным. В программе планируются много эксклюзивного контента, встречи с легендами и действующими игроками клуба. Должно быть интересно», – написал источник.

  • 100 лет «Спартаку» исполнилось этой весной.
  • Команда идет в РПЛ 10-й.
  • 29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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portero
1652891506
Ресторан на воде???
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Loko_Roma
1652899626
Свиней только на барже перевозить
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Иван Петров 1986
1652943411
А потом ее затопить нужно вместе с придурками.
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