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«Спартак» на празднование столетия арендовал баржу для фанатов. Она будет курсировать по Москва-реке

Становятся известны подробности, как «Спартак» будет праздновать столетие с фанатами. Торжества намечены на июнь.

«Добавлю, что для празднования столетия уже арендована огромная баржа, которая будет курсировать по Москве-реке. А вход для болельщиков будет бесплатным. В программе планируются много эксклюзивного контента, встречи с легендами и действующими игроками клуба. Должно быть интересно», – написал источник.

  • 100 лет «Спартаку» исполнилось этой весной.
  • Команда идет в РПЛ 10-й.
  • 29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +222

    Феникс 28 4 минуты назад

    А водка для болел ? Телки, музон, и прочее ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1214

    Узб@гоеный 19 минут назад

    Хорошо отметили хряки столетие пищевика, брякнувшись на 10 место. Гыгыгы

    1
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  • ...
    Рейтинг: +64242

    portero 23 минуты назад

    Ресторан на воде???

    1
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