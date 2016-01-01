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Губерниев – о Черышеве: «Нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию»

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход Дениса Черышева из «Валенсии» в клуб РПЛ. Ранее сообщалось, что россиянин попрощался с игроками испанского клуба.

«Сейчас нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию, когда ты действующий игрок в хорошем европейском чемпионате.

У нас нет международных турниров. Поэтому я очень надеюсь, что Денис останется в Европе. По крайней мере если бы я был футболистом, то я бы сделал именно так. При всей моей любви к родине нужно быть реалистом. Пускай Черышев останется в Европе и пытается играть там, где сможет», – сказал Губерниев.

  • Черышев – воспитанник «Реала».
  • Всю карьеру он провел в Испании.
  • В этом сезоне Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:11
Комментарии4
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    Рейтинг: +173

    fakeid 8 минут назад

    так давай ты куда-нибудь съе*ёшься и не вернёшься, чтобы россияне больше не видели и не слышали губерниевское рыло.

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    Рейтинг: +361

    lipatov32 14 минут назад

    Он там нах не нужен в Европе. Куда ему ещё ехать играть?

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    Рейтинг: +426

    sold93 > lipatov32 7 минут назад

    куда нибудь не за железный занавес

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    Рейтинг: +3032

    Enter2006 31 минуту назад

    Нужно быть очень неразумным человеком, чтобы думать что твои слова про "говно в воротах" люди забудут. Пошёл ты на x-уй 3.14дарас сраный!!! Я считаю что губерниева после тех слов вообще не должно существовать в комментировании футбола, насколько газпром еппанулись в матч тв чтобы его вернуть, это совсем пипец!

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