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  • Губерниев – о Черышеве: «Нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию»

Губерниев – о Черышеве: «Нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию»

18 мая 2022, 17:11
8

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход Дениса Черышева из «Валенсии» в клуб РПЛ. Ранее сообщалось, что россиянин попрощался с игроками испанского клуба.

«Сейчас нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию, когда ты действующий игрок в хорошем европейском чемпионате.

У нас нет международных турниров. Поэтому я очень надеюсь, что Денис останется в Европе. По крайней мере если бы я был футболистом, то я бы сделал именно так. При всей моей любви к родине нужно быть реалистом. Пускай Черышев останется в Европе и пытается играть там, где сможет», – сказал Губерниев.

  • Черышев – воспитанник «Реала».
  • Всю карьеру он провел в Испании.
  • В этом сезоне Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Черышев Денис
Комментарии (8)
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lipatov32
1652884698
Он там нах не нужен в Европе. Куда ему ещё ехать играть?
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Enter2006
1652886353
Иди лыжи освещай, в футболе ты ган дон и другим уже не станешь никогда, чмо!
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Нас Много
1652886918
Патриот Губерниев предостерегает футболиста Черышева от возвращения в РПЛ. Это как?
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MaxRnD
1652888624
Хорошо Диме без мозгов - нигде в черепушке ничего не давит ....
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portero
1652892358
Завидуешь, что тебя никто в европу не зовёт...
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