Губерниев – о Черышеве: «Нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию»

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный уход Дениса Черышева из «Валенсии» в клуб РПЛ. Ранее сообщалось, что россиянин попрощался с игроками испанского клуба.

«Сейчас нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию, когда ты действующий игрок в хорошем европейском чемпионате.

У нас нет международных турниров. Поэтому я очень надеюсь, что Денис останется в Европе. По крайней мере если бы я был футболистом, то я бы сделал именно так. При всей моей любви к родине нужно быть реалистом. Пускай Черышев останется в Европе и пытается играть там, где сможет», – сказал Губерниев.

Черышев – воспитанник «Реала».

Всю карьеру он провел в Испании.

В этом сезоне Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?