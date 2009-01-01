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Большинство клубов РПЛ выступают за сохранение 16 команд с добавлением Кубка лига

Большинство клубов РПЛ выступают за сохранение текущего формата соревнований с 16 участниками и с добавлением Кубка РПЛ.

По информации «РБ Спорт», это наиболее выгодный вариант. По прогнозам, общий экономический эффект для клубов составит примерно 1–2,1 миллиарда рублей.

Альтернативный вариант – расширение лиги до 18 команд, при котором из РПЛ никто не вылетит напрямую. За этот формат выступают в основном клубы нижней части турнирной таблицы.

Окончательное решение будет принято 24 мая на заседании исполкома РФС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:13
Комментарии8
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    Рейтинг: +2183

    Аристократ Олжик 42 минуты назад

    А я бы предложил в Кубок Лиги приглашать команды из Белоруссии и Сербии. Хороший был бы турнир

    0
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    Рейтинг: +1992

    spam2009 53 минуты назад

    правильно всякие говноавтобусы типа уфы в отстой

    1
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    Рейтинг: +173

    fakeid 57 минут назад

    в англии 38 туров, кубок англии, кубок лиги, еврокубки для некоторых клубов. у ливерпуля, который добрался до всевозможных финалов, в этом сезоне всего 63 матча, если википедия не врёт.

    считаем наших по варианту 16 команд + кубок лиги.
    рпл - 30 туров
    кубок россии - 4 матча максимум, если клуб участвует в еврокубках. например, спартак в этом сезоне. ну будем считать, что 6 матчей для клубов премьер лиги.
    кубок лиги - 14 матчей максимум, и то только для одного клуба, которому не повезёт, у остальных меньше
    еврокубки - ноль матчей. сборная - ноль.

    итого 49 матчей максимум для некоторых клубов. по факту будет меньше. если зенит планирует добраться до всех финалов страны - то вот ему и не повезёт, но второй состав вытянет нагрузку.

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    Рейтинг: +173

    fakeid > fakeid 52 минуты назад

    и вот этим оленям сложно, что ли, расширить лигу до 18 клубов, добавить 4 игры? нашим клубам по силам провести по 50 матчей.

    в году 52 недели, минус 10 недель зимний перерыв, минус 7 недель летний перерыв = 35 игровых недель. как тут не впихнуть 50 игр, если всё равно кубки будут играться в середине недели? 2 матча в неделю, да и то не каждую неделю. а в европах и по 3 матча ухитряются играть.

    к тому же по весне большинство клубов уже вылетит из кубков, останутся несколько, которые пойдут в четвертьфиналы и далее. у остальных нагрузки сильной не будет.

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    Рейтинг: +2371

    Беспонтий 1 час назад

    "Крррасота!
    Среди бегущих
    Первых нет и отстающих —
    Бег на месте общепримиряющий!"

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    Рейтинг: +290

    Stavr007 1 час назад

    пхахаха, то за расширение там все руки тянут, то теперь уже 16 оставить подумывают

    0
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    Рейтинг: +17633

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Абсолютно здравое мнение, поддерживаю - " велосипед уже изобретен и обкатан " )

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    Рейтинг: +13949

    NewLife 1 час назад

    Здравомыслие должно восторжествовать !

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