Большинство клубов РПЛ выступают за сохранение 16 команд с добавлением Кубка лига

Большинство клубов РПЛ выступают за сохранение текущего формата соревнований с 16 участниками и с добавлением Кубка РПЛ.

По информации «РБ Спорт», это наиболее выгодный вариант. По прогнозам, общий экономический эффект для клубов составит примерно 1–2,1 миллиарда рублей.

Альтернативный вариант – расширение лиги до 18 команд, при котором из РПЛ никто не вылетит напрямую. За этот формат выступают в основном клубы нижней части турнирной таблицы.

Окончательное решение будет принято 24 мая на заседании исполкома РФС.

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