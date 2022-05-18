Агент Языджи: «Есть вероятность, что Юсуф покинет ЦСКА»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента.

«Есть вероятность, что Юсуф покинет ЦСКА. Никогда не знаешь, что случится в футболе. На данный момент никакой конкретики нет. Сейчас я жду точную информацию от клуба», — сказал Чебеджи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не станет выкупать Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.

Игрок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

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