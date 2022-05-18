Канчельскис: «Черышеву давно поступали предложения из России, но он почему-то отказывался»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в клуб из РПЛ.

«В каком российском клубе может заиграть? Не знаю, я же не тренер и не президент. Тут уже кто заинтересуется и захочет ли он сам.

Насколько я знаю, ему давно поступали предложения из России, и он почему-то отказывался. Поэтому, может, и сейчас откажется», — сказал Канчельскис.

31-летний Черышев всю карьеру проводит в Испании.

Он воспитанник «Реала», провел за команду 2 матча в Примере.

В «Валенсии» Черышев с 2018 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?