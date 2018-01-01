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Канчельскис: «Черышеву давно поступали предложения из России, но он почему-то отказывался»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в клуб из РПЛ.

«В каком российском клубе может заиграть? Не знаю, я же не тренер и не президент. Тут уже кто заинтересуется и захочет ли он сам.

Насколько я знаю, ему давно поступали предложения из России, и он почему-то отказывался. Поэтому, может, и сейчас откажется», — сказал Канчельскис.

  • 31-летний Черышев всю карьеру проводит в Испании.
  • Он воспитанник «Реала», провел за команду 2 матча в Примере.
  • В «Валенсии» Черышев с 2018 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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