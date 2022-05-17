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Генич: «Между Березуцким и ЦСКА будет непростой раунд переговоров, чтобы разрулить ситуацию»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на новость о желании Алексея Березуцкого покинуть пост главного тренера.

«Честно говоря, не думал, что Алексей психанет и придет к руководству ЦСКА со словами, что он хочет оставить работу тренера армейцев. Может, это какой-то эмоциональный срыв, может быть, там глубокий анализ, понимает, что изменения в составе у ЦСКА произойдут.

Но, Лешу, как и Васю, пока еще, трудно назвать состоявшимися тренерами, они пока только начинают тренерскую карьеру. Думаю, будет непростой раунд переговоров между Березуцким и клубом, чтобы ситуацию разрулить. Мне кажется, клуб и на следующий год делал ставку на него», — сказал Генич.

  • ЦСКА лишился шансов на медали в этом сезоне.
  • Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • У команды 1 победа в последних 8 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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17.05.2022 23:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +832

    vovan55 44 минуты назад

    и что, будут уговаривать остаться? да перо им в ... их уровень 2-я лига...

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