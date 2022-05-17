Генич: «Между Березуцким и ЦСКА будет непростой раунд переговоров, чтобы разрулить ситуацию»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на новость о желании Алексея Березуцкого покинуть пост главного тренера.

«Честно говоря, не думал, что Алексей психанет и придет к руководству ЦСКА со словами, что он хочет оставить работу тренера армейцев. Может, это какой-то эмоциональный срыв, может быть, там глубокий анализ, понимает, что изменения в составе у ЦСКА произойдут.

Но, Лешу, как и Васю, пока еще, трудно назвать состоявшимися тренерами, они пока только начинают тренерскую карьеру. Думаю, будет непростой раунд переговоров между Березуцким и клубом, чтобы ситуацию разрулить. Мне кажется, клуб и на следующий год делал ставку на него», — сказал Генич.

ЦСКА лишился шансов на медали в этом сезоне.

Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.

У команды 1 победа в последних 8 играх.

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