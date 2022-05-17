Первый тренер Дзагоева: «Думаю, Алан вернется в «Аланию». Многие в Осетии этого хотят»

Юрий Наниев, первый тренер полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что хавбек покинет столичный клуб по окончании сезона.

«В первую очередь, во всем виноваты травмы. Алан не может играть в полную силу. Ему морально тяжело оттого, что он не попадает в состав. Человеку с такими амбициями тяжело сидеть на лавочке. Какой он футболист!

Конечно, он не раскрыл свой потенциал. Думал, что Алан станет игроком европейского уровня. А так… Он заиграл только на уровне нашего футбола.

Думаю, Алан вернется в «Аланию». Этого хотелось бы мне и многим в Осетии. Может, Дзагоева возьмут и в «Крылья Советов». Там есть Осинькин, который работал с Аланом раньше. Может произойти все что угодно», — сказал Наниев.

Ранее Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры по окончании этого сезона.

Хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?