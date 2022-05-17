Габулов: «Я разговаривал с Дзагоевым – он не думает о завершении карьеры. Алан полон сил»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что полузащитник Алан Дзагоев не собирается завершать карьеру.
«Разговаривал с Аланом, он полон желания играть, о завершении карьеры не думает.
Насчет того, собирается он уходить из ЦСКА или нет — не знаю. Это зависит от руководства ЦСКА. Но Алан полон сил, в этом можете не сомневаться», — сказал Габулов.
- Ранее сам Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры по окончании этого сезона.
- Хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24