Габулов: «Я разговаривал с Дзагоевым – он не думает о завершении карьеры. Алан полон сил»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что полузащитник Алан Дзагоев не собирается завершать карьеру.

«Разговаривал с Аланом, он полон желания играть, о завершении карьеры не думает.

Насчет того, собирается он уходить из ЦСКА или нет — не знаю. Это зависит от руководства ЦСКА. Но Алан полон сил, в этом можете не сомневаться», — сказал Габулов.

Ранее сам Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры по окончании этого сезона.

Хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?