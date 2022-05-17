Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

Габулов: «Я разговаривал с Дзагоевым – он не думает о завершении карьеры. Алан полон сил»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что полузащитник Алан Дзагоев не собирается завершать карьеру.

«Разговаривал с Аланом, он полон желания играть, о завершении карьеры не думает.

Насчет того, собирается он уходить из ЦСКА или нет — не знаю. Это зависит от руководства ЦСКА. Но Алан полон сил, в этом можете не сомневаться», — сказал Габулов.

  • Ранее сам Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры по окончании этого сезона.
  • Хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Гендиректор «Алании»: «Мы ждем Дзагоева»
Дзагоев – о завершении карьеры: «Это неправда, даже мыслей таких не было» 8
⚡ 31-летний Дзагоев завершит карьеру по окончании сезона (Sport24) 4
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:54
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +998

    Soccerdealer63 20 минут назад

    Полон сил??!!
    А мам-пап знают?))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11