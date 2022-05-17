Лунин хочет уйти из «Реала». Его не устраивает роль запасного

Вратарь Андрей Лунин намерен покинуть «Реала».

По информации Marca, 23-летнего украинца не устраивает роль запасного игрока в мадридском клубе. Он понимает, что не сможет выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.

Лунин хочет найти команду, в которой он будет первым номером, либо сможет бороться за место в основе.

«Реал» купил Лунина у «Зари» в 2018 году.

Он уходил в аренду в «Леганес» и «Реал Овьедо».

Лунин провел 2 матча в этом сезоне Примеры.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?