Лунин хочет уйти из «Реала». Его не устраивает роль запасного

А чё так? 2 матча за сезон это много.
Вратарь Андрей Лунин намерен покинуть «Реала».
По информации Marca, 23-летнего украинца не устраивает роль запасного игрока в мадридском клубе. Он понимает, что не сможет выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.
Лунин хочет найти команду, в которой он будет первым номером,либо сможет бороться за место в основе.
- «Реал» купил Лунина у «Зари» в 2018 году.
- Он уходил в аренду в «Леганес» и «Реал Овьедо».
- Лунин провел 2 матча в этом сезоне Примеры.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?