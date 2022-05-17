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Лунин хочет уйти из «Реала». Его не устраивает роль запасного

Вратарь Андрей Лунин намерен покинуть «Реала».

По информации Marca, 23-летнего украинца не устраивает роль запасного игрока в мадридском клубе. Он понимает, что не сможет выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.

Лунин хочет найти команду, в которой он будет первым номером,либо сможет бороться за место в основе.

  • «Реал» купил Лунина у «Зари» в 2018 году.
  • Он уходил в аренду в «Леганес» и «Реал Овьедо».
  • Лунин провел 2 матча в этом сезоне Примеры.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Marca

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Комментарии6
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    Рейтинг: +11398

    BRO_football 55 минут назад

    А чё так? 2 матча за сезон это много.

    0
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    Рейтинг: +130

    Glebson 2 часа назад

    В аренду надо отдать, можно на 2 года сразу, чтобы точно был основным.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2574

    acor94 2 часа назад

    Можно в Зенит, там как раз воротчика нормального нет. Заодно покажет всему миру, что мы братские народы, а воюют военные

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +3576

    Питерский князь > acor94 2 часа назад

    С языка снял.
    У нас еще и Тимощук, скучно не будет.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +836

    Hoahin > acor94 2 часа назад

    Его на родине сожрут потом, не вывезет он этого.

    1
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    Рейтинг: +3576

    Питерский князь > Hoahin 2 часа назад

    Родину реанимируем.
    Все будет тип топ.

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