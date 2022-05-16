Агент: «На данный момент Глебова все устраивает в «Ростове»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, пока не видит предпосылок для ухода игрока в другой клуб.

«Глебов чувствует себя комфортно в «Ростове». На данный момент его все устраивает. В команде сложился отличный коллектив, с ней работает прекрасный тренерский штаб.

Ждем последний тур, дальше отпуск, после чего станет понятно, что будет в следующем сезоне», – сказал агент.

В этом сезоне Глебов забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

Его контракт с «Ростовом» действует до июня 2024 года.

Рыночная стоимость хавбека – 4 миллионов евро.

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