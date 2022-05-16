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Агент Языджи: «Неоднократно говорил клубу, что мы хотим остаться в ЦСКА»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, ответил на вопросы о будущем игрока и его планах на отпуск.

«Да, действительно Языджи пропустит последний матч из-за проблем со спиной. Но мы сейчас находимся в России и пока не собираемся улетать.

Как только закончится сезон, Языджи, как и все иностранные игроки, улетит домой в отпуск.

Переговоры по контракту? Об этом спросите Романа Бабаева. Я уже неоднократно говорил клубу, что мы хотим остаться в ЦСКА. Но сказать ничего не могу, ибо не знаю. Этот вопрос задайте Бабаеву», – сказал агент.

  • Зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля».
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Сумма выкупа турка – 12 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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16.05.2022 23:24
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