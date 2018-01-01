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Караваев: «Хотели вновь сыграть в ЛЧ, но от нас ничего не зависит. Надеемся, что все изменится»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.

«Зенит» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Не будет исключением и следующий сезон?

– Естественно, мы будем бороться за все российские трофеи.

– Сильно сожалеете, что «Зениту» не удастся сыграть на европейской арене?

– Конечно, жаль. Нам очень хотелось вновь участвовать в Лиге чемпионов, но, увы, здесь от нас ничего не зависит. Что ж, остается только работать, ждать и надеяться, что все изменится.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64133

    portero 22 минуты назад

    Ну как вы там играли и в РПЛ играете, в ЛЧ делать нечего, Семак никаких выводов не делал....

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