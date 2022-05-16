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  • Караваев: «Хотели вновь сыграть в ЛЧ, но от нас ничего не зависит. Надеемся, что все изменится»

Караваев: «Хотели вновь сыграть в ЛЧ, но от нас ничего не зависит. Надеемся, что все изменится»

16 мая 2022, 18:38
4

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.

«Зенит» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Не будет исключением и следующий сезон?

– Естественно, мы будем бороться за все российские трофеи.

– Сильно сожалеете, что «Зениту» не удастся сыграть на европейской арене?

– Конечно, жаль. Нам очень хотелось вновь участвовать в Лиге чемпионов, но, увы, здесь от нас ничего не зависит. Что ж, остается только работать, ждать и надеяться, что все изменится.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (4)
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portero
1652719043
Ну как вы там играли и в РПЛ играете, в ЛЧ делать нечего, Семак никаких выводов не делал....
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шахта Заполярная
1652726235
Ваше место и так все знают четвертое если сильно повезет, то третье, зачем позориться. Это же не в рпл играть, в еврокубках вот беда судьи есть и не ивановы.
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Давид59
1652726422
Конечно изменится. Ситуацию загнали в безвыходную. Но выход будет. Надеюсь скоро.
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nemolod
1652770313
Ничего не изменится,если только РФС не перейдет в Азию,так как РФ находится как на европейской,так и на азиатской территории! Ждать милости от натовской УЕФА нечего и чем быстрее наши руководители это сделают,тем быстрее наши команды и сборные начнут участвовать в международных турнирах,в противном случае наступит качественный дворовый футбол!
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