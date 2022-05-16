Караваев: «Хотели вновь сыграть в ЛЧ, но от нас ничего не зависит. Надеемся, что все изменится»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков.
– «Зенит» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Не будет исключением и следующий сезон?
– Естественно, мы будем бороться за все российские трофеи.
– Сильно сожалеете, что «Зениту» не удастся сыграть на европейской арене?
– Конечно, жаль. Нам очень хотелось вновь участвовать в Лиге чемпионов, но, увы, здесь от нас ничего не зависит. Что ж, остается только работать, ждать и надеяться, что все изменится.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Bobsoccer