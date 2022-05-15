Алексей Березуцкий – после поражения от «Краснодара»: «Мы довольны самоотдачей и игрой»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подытожил матч 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«На мой взгляд, сегодня было два разных тайма. Первый был не очень, во втором мы играли очень хорошо. Создали много моментов, но не смогли забить и пропустили в контратаке. В целом самоотдачей и игрой довольны», – сказал Березуцкий.

ЦСКА лишился шансов на медали по итогам сезона.

Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.

У ЦСКА 1 победа в последних 8 играх.

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