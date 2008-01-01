Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

Алексей Березуцкий – после поражения от «Краснодара»: «Мы довольны самоотдачей и игрой»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подытожил матч 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«На мой взгляд, сегодня было два разных тайма. Первый был не очень, во втором мы играли очень хорошо. Создали много моментов, но не смогли забить и пропустили в контратаке. В целом самоотдачей и игрой довольны», – сказал Березуцкий.

  • ЦСКА лишился шансов на медали по итогам сезона.
  • Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.
  • У ЦСКА 1 победа в последних 8 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
ЦСКА четвертый сезон подряд остался без медалей РПЛ 2
РПЛ. «Краснодар» с 11 воспитанниками удержал победу над ЦСКА и лишил его шансов на медали 30
Акинфеев, Ушаков, Тарба – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Стежко, Исаенко, Пивоваров выйдут у краснодарцев 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:54
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +3381

    CSKA57 9 минут назад

    Алексей, чем ты доволен? О какой игре и самоотдаче вообще речь идет?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1729

    моэм 35 минут назад

    Игрой и мастеровитостью да , но не самоотдачей ... плюс полное отсутствие спортивной злости и драйва , потому и нет побед.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11