Аршавин: «Следующий шаг Семака – работа в Европе»

Действительно, Андрей постебался знатно... В качестве кого? Вот в Швейцарии требуются слесари, сварщики...
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что главный тренер команды Сергей Семак будет работать в Европе.
«Следующий шаг Семака – работа в Европе. Правда, теперь непонятно, когда это настанет», – сказал Аршавин.
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
- Он взял с командой 4 чемпионства подряд.
- Семак, будучи игроком, выступал за «ПСЖ».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?