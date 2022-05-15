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Аршавин: «Следующий шаг Семака – работа в Европе»

15 мая 2022, 20:46
8

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что главный тренер команды Сергей Семак будет работать в Европе.

«Следующий шаг Семака – работа в Европе. Правда, теперь непонятно, когда это настанет», – сказал Аршавин.

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • Он взял с командой 4 чемпионства подряд.
  • Семак, будучи игроком, выступал за «ПСЖ».

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Источник: телеграм-канал Антона Ванюшова
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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серега кашин
1652637289
только если уборщиком в раздевалке
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MaxRnD
1652639015
Да оно и Уфа почти Европа
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aaaaahhhh
1652639460
Да разве можно величину такого масштаба в гейропу отпускать, у нас в стране много проблемных клубов где пригодился бы его гений....
Ответить
житель СПб
1652643223
Действительно, Андрей постебался знатно... В качестве кого? Вот в Швейцарии требуются слесари, сварщики...
Ответить
ArReal
1652645539
тренером Мальме?или Черчесов в Ференцвароше уступит порулить?))
Ответить
Иван Петров 1986
1652678245
В какой европе? В исландии?
Ответить
zigbert
1652685134
Тогда сразу в ПСЖ. Его там все знают.
Ответить
Валерий2705
1652960843
Венгрия, Польша, ну может Чехия. Вот вся его Европа... Ну а во что то другое, либо третья лига, либо 4-м помощником.
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