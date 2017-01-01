Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Аршавин: «Следующий шаг Семака – работа в Европе»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что главный тренер команды Сергей Семак будет работать в Европе.

«Следующий шаг Семака – работа в Европе. Правда, теперь непонятно, когда это настанет», – сказал Аршавин.

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • Он взял с командой 4 чемпионства подряд.
  • Семак, будучи игроком, выступал за «ПСЖ».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Зарема – после игры с «Зенитом»: «Судьи – холуи у газпромовского руководства, исполняющие глобальный заказ» 1
Мозес – о матче с «Зенитом»: «Вообще не почувствовал, что «Спартак» играл с чемпионом. Мы были лучше» 1
Дзюба ведет переговоры с западноевропейским и российским клубами (Metaratings) 1
Источник: телеграм-канал Антона Ванюшова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:46
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +15650

    житель СПб 10 минут назад

    Действительно, Андрей постебался знатно... В качестве кого? Вот в Швейцарии требуются слесари, сварщики...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3336

    aaaaahhhh 1 час назад

    Да разве можно величину такого масштаба в гейропу отпускать, у нас в стране много проблемных клубов где пригодился бы его гений....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +49736

    MaxRnD 1 час назад

    Да оно и Уфа почти Европа

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +416

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Проспись клоун и не смеши людей)

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7087

    серега кашин 1 час назад

    только если уборщиком в раздевалке

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +158

    Номэд 1 час назад

    Ахахаха. Оршавин тролит симака однозначно. Кстати у оршавина и голос и смех до того противные, как и вся бомжарня под названием синит.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11