Аршавин: «Следующий шаг Семака – работа в Европе»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что главный тренер команды Сергей Семак будет работать в Европе.

«Следующий шаг Семака – работа в Европе. Правда, теперь непонятно, когда это настанет», – сказал Аршавин.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

Он взял с командой 4 чемпионства подряд.

Семак, будучи игроком, выступал за «ПСЖ».

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