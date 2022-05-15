Судья Федотов: «Зарема после матча с «Зенитом» разорвет арбитра Иванова. Пенальти в ворота «Спартака» не было»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1) – пенальти, с которого гости сравняли счет.

«Павел Кукуян ошибся. У него, скорее всего, травма. В эфире показали, его икры затейпированы. По тому движению, которое он исполнял, и когда нужно было немного сместиться в штрафную площадь, он оказался от нее далековато. У него что-то болит, и он посчитал, что не нужно смещаться. Александр Ерохин играет в мяч, Александр Селихов играет в мяч.

Дальше происходит игровое столкновение. Нужно было продолжить игру и засчитать гол Малкома. Кукуян же назначает неправильный 11-метровый удар. Свисток прозвучал во время удара Малкома . Это уже не гол.

На VAR находился Сергей Иванов. Зарема сейчас разорвет этого Иванова на много маленьких Ивановых. Начнется опять. Департамент судейства своими же руками делает это. Наверное, они устали работать. Я не знаю, что они там все делают. Кукуян из-за травмы не успевал в эпизодах и не включился в ответственном моменте», – сказал Федотов.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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