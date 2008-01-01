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Судья Федотов: «Зарема после матча с «Зенитом» разорвет арбитра Иванова. Пенальти в ворота «Спартака» не было»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1) – пенальти, с которого гости сравняли счет.

«Павел Кукуян ошибся. У него, скорее всего, травма. В эфире показали, его икры затейпированы. По тому движению, которое он исполнял, и когда нужно было немного сместиться в штрафную площадь, он оказался от нее далековато. У него что-то болит, и он посчитал, что не нужно смещаться. Александр Ерохин играет в мяч, Александр Селихов играет в мяч.

Дальше происходит игровое столкновение. Нужно было продолжить игру и засчитать гол Малкома. Кукуян же назначает неправильный 11-метровый удар. Свисток прозвучал во время удара Малкома . Это уже не гол.

На VAR находился Сергей Иванов. Зарема сейчас разорвет этого Иванова на много маленьких Ивановых. Начнется опять. Департамент судейства своими же руками делает это. Наверное, они устали работать. Я не знаю, что они там все делают. Кукуян из-за травмы не успевал в эпизодах и не включился в ответственном моменте», – сказал Федотов.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 20:18
Комментарии14
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    Рейтинг: +3627

    ААМ 1 час назад

    Это еще тот судья. Хуже него судил только погибший Петай.

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    Рейтинг: +3592

    Kollljan 1 час назад

    Да, пенальти не было. Был чистый гол Малкома.

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    Рейтинг: +3198

    lordmrv > Kollljan 1 час назад

    полностью поддерживаю

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    Рейтинг: +17509

    Persona_non_Grata > Kollljan 9 минут назад

    Если бы не было свистка, но он был раньше !

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    Рейтинг: +14606

    Barmaleushka 1 час назад

    Зарема после гола Зенита так пёрнула , что с неё труханы улетели в сторону горизонта . Сейчас всем спартаком ищут .

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    Рейтинг: +3198

    lordmrv > Barmaleushka 1 час назад

    ты как бомж, быстрее всех отыщешь.

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    Рейтинг: +14606

    Barmaleushka > lordmrv 1 час назад

    Ты уж в них сидишь .

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    Рейтинг: +3198

    lordmrv > Barmaleushka 1 час назад

    ох ты и дитятко

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    Persona_non_Grata > Barmaleushka 9 минут назад

    Вроде взрослый человек (((

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    Рейтинг: +4309

    neveldomha 2 часа назад

    Зарема в любом случае обкакалась.

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    serhio80 > neveldomha 1 час назад

    это не Зарема, это ты сам себе в труханы насрал)))

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    Рейтинг: +4309

    neveldomha > serhio80 1 час назад

    Вот странно, а смердишь ты))))

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    Рейтинг: +5346

    Павелий > neveldomha 1 час назад

    А ты тоже, причём несколько раз!

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    Рейтинг: +7383

    mihail200606 2 часа назад

    Какая разница ,что думает какая то зарема...кто она вообще..а судья если больной,то нечего выходить на такой матч

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