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  • Судья Федотов: «Зарема после матча с «Зенитом» разорвет арбитра Иванова. Пенальти в ворота «Спартака» не было»

Судья Федотов: «Зарема после матча с «Зенитом» разорвет арбитра Иванова. Пенальти в ворота «Спартака» не было»

15 мая 2022, 20:18
13

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1) – пенальти, с которого гости сравняли счет.

«Павел Кукуян ошибся. У него, скорее всего, травма. В эфире показали, его икры затейпированы. По тому движению, которое он исполнял, и когда нужно было немного сместиться в штрафную площадь, он оказался от нее далековато. У него что-то болит, и он посчитал, что не нужно смещаться. Александр Ерохин играет в мяч, Александр Селихов играет в мяч.

Дальше происходит игровое столкновение. Нужно было продолжить игру и засчитать гол Малкома. Кукуян же назначает неправильный 11-метровый удар. Свисток прозвучал во время удара Малкома . Это уже не гол.

На VAR находился Сергей Иванов. Зарема сейчас разорвет этого Иванова на много маленьких Ивановых. Начнется опять. Департамент судейства своими же руками делает это. Наверное, они устали работать. Я не знаю, что они там все делают. Кукуян из-за травмы не успевал в эпизодах и не включился в ответственном моменте», – сказал Федотов.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема Федотов Игорь Иванов Cергей
Комментарии (13)
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mihail200606
1652635262
Какая разница ,что думает какая то зарема...кто она вообще..а судья если больной,то нечего выходить на такой матч
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neveldomha
1652635732
Зарема в любом случае обкакалась.
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Kollljan
1652637573
Да, пенальти не было. Был чистый гол Малкома.
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ААМ
1652639815
Это еще тот судья. Хуже него судил только погибший Петай.
Ответить
NewLife
1652645174
Бомжи устроились в таком искаженном мире, где им удобно и комфортно жить во лжи, поэтому просто бесятся от правды: "Ослы ему славу по нотам поют. Козлы бородою дорогу метут. Бараны, бараны стучат в барабаны!" Тараканище — Чуковский. Как их много на Бомбардире, когда нужно обосрать Спартак.
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житель СПб
1652645233
И гола не было, и пенальти не было, и Федотова не было...
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