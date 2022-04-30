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РПЛ. «Зенит» ушел от поражения от «Спартака» благодаря пенальти на 93-й минуте

«Спартак» и «Зенит» не выявили сильнейшего в матче 29-го тура РПЛ. Ничью гостям принес Андрей Мостовой, реализовавший пенальти на 90+3 минуте.

«Зенит» проводил матч в статусе чемпиона. «Спартак» остался на десятом месте.

Москвичи не побеждают «Зенит» с 2017 года.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы 1:0 – Соболев, 49; 1:1 – Мостовой, 90+3 (с пенальти).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес (Бакаев, 85), Игнатов (Жиго, 60), Хлусевич, Пруцев, Мозес (Зобнин, 85), Мартинс, Соболев (Николсон, 76).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип (Круговой, 63), Кузяев, Барриос, Вендел (Оздоев, 72), Клаудиньо (Мостовой, 71), Сергеев (Ерохин, 72), Малком, Юри Алберто (Дзюба, 62).

Предупреждения: Соболев, 51; Мозес, 85; Хлусевич, 88; Джикия, 90+6 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:27
Комментарии184
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    Рейтинг: +2999

    Enter2006 4 минуты назад

    Пенальти не было, только дурак обратное скажет. Судья сильно ошибся.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +26674

    Боцман59rus 4 минуты назад

    _ Федуновские манагеры знают свое дело, Спартак в такой, что даже у полупьяных бомжей, поднятых посреди ночи с кровати, выиграть( да какой там выиграть) на равных сыграть не в состоянии

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +5336

    Павелий 6 минут назад

    30.04.2022 21:27
    «Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России

    За 2 недели - 161 коммент
    -----------
    15.05.2022 18:27
    РПЛ. «Зенит» ушел от поражения от «Спартака» благодаря пенальти на 93-й минуте

    За 1 час 176 комментов. Миллер, признай, что самый популярный клуб в России - это Спартак Москва!

    1
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    Рейтинг: +11419

    Вомбат 9 минут назад

    Врешь, Бомбардир. Впрочем, как обычно. Не благодаря пенальти, а несмотря на отмену чистейшего гола Малкома. Ерохин был первым на мяче, пробросил от вратаря, тот прыгнул ему вдгонку, отбил мяч и сбил Ерохина, ударив обеими руками по ногам. Малком подхватил мяч и забил гол. Судья его отменил и дал шанс Селихову спасти Спартак. Вот как было дело. Впрочем, господа сектанты живут в выдуманном ими мире, и как было како угодно дело, их не интересует.

    2
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    Рейтинг: +627

    Suvorov51 17 минут назад

    Жаль что гейропа не допускает нас. а с другой стороны надо чуть-чуть дома подтянуть игру. я вовсе не о бомжатнике. о нем говорить не стоит. это поставщик очков командам соперников. я про других. там же не будут судить так как в России и бомжатник опять последний в группе. ну если только Мальмё подвернется

    1
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    Рейтинг: +802

    Rodina47 20 минут назад

    Ненавижу бомжей

    7
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    Рейтинг: +14543

    Barmaleushka > Rodina47 16 минут назад

    Они тебя сверху заливают что-ли ?

    1
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    Рейтинг: +627

    Suvorov51 > Rodina47 16 минут назад

    И не только ты

    0
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    Рейтинг: +15104

    ilichkadr > Barmaleushka 7 минут назад

    У свинарника давно уже крыша течёт, не кому залатать пробоины...........

    2
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    Рейтинг: +952

    qawzsexdr 31 минуту назад

    Судья начудил в концовке , зачем свистел (сами же судьи говорят нужно довести эпизод до конца а потом уже свистеть ), засчитали бы гол и не было этой клоунады. Играли конечно на отъе...ись , тупо грузили в одну и ту же точку в штрафной.

    3
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    Рейтинг: +5820

    maygli 35 минут назад

    Повезло Зениту.
    )))

    2
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    Рейтинг: +406

    andr2112 > maygli 3 минуты назад

    Везёт сильнейшим

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +134

    fakeid 35 минут назад

    стыдно за кукуяновских рылов. игра-то была на ничью по счёту, но владение зенита 70% на вражеской арене реально унизило хрячьё. только чистый гол малкома отменили в пользу какого-то дебильного пенальти.

    5
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    Рейтинг: +31561

    VVM1964 > fakeid 33 минуты назад

    Стыдно за тупых писак, вроде тебя !!!

    5
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    Рейтинг: +6978

    BarStep > VVM1964 20 минут назад

    А вот скажи-ка, дядя, ведь не даром
    Москва, униженная СпаМом,
    ФК Зениту отдалась?
    Ведь были ж раньше схватки боевые,
    Да, говорят, ещё какие!
    Запомнит надолго вся Россия
    Про день 24-е октября!

    Для справки, сезон 21/22:
    Зенит - Динамо 5:2
    Зенит - ЦСКА 3:0
    Зенит - Локо 4:2
    И вишенка на торте Зенит - Спартак 8:2

    1
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    Рейтинг: +15104

    ilichkadr > BarStep 17 минут назад

    Не, это не про Спартак.

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    Рейтинг: +8414

    GoLenaStop 43 минуты назад

    Зенит - реально, отскочил.
    Столько атаковать и столько не забить!
    А, игра была неинтересная.
    А, результат устраивает.
    Всем удачи

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