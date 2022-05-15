РПЛ. «Зенит» ушел от поражения от «Спартака» благодаря пенальти на 93-й минуте

«Спартак» и «Зенит» не выявили сильнейшего в матче 29-го тура РПЛ. Ничью гостям принес Андрей Мостовой, реализовавший пенальти на 90+3 минуте.

«Зенит» проводил матч в статусе чемпиона. «Спартак» остался на десятом месте.

Москвичи не побеждают «Зенит» с 2017 года.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы 1:0 – Соболев, 49; 1:1 – Мостовой, 90+3 (с пенальти).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес (Бакаев, 85), Игнатов (Жиго, 60), Хлусевич, Пруцев, Мозес (Зобнин, 85), Мартинс, Соболев (Николсон, 76).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип (Круговой, 63), Кузяев, Барриос, Вендел (Оздоев, 72), Клаудиньо (Мостовой, 71), Сергеев (Ерохин, 72), Малком, Юри Алберто (Дзюба, 62).

Предупреждения: Соболев, 51; Мозес, 85; Хлусевич, 88; Джикия, 90+6 – нет.

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