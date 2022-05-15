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  • РПЛ. «Зенит» ушел от поражения от «Спартака» благодаря пенальти на 93-й минуте

РПЛ. «Зенит» ушел от поражения от «Спартака» благодаря пенальти на 93-й минуте

15 мая 2022, 18:27
229

«Спартак» и «Зенит» не выявили сильнейшего в матче 29-го тура РПЛ. Ничью гостям принес Андрей Мостовой, реализовавший пенальти на 90+3 минуте.

«Зенит» проводил матч в статусе чемпиона. «Спартак» остался на десятом месте.

Москвичи не побеждают «Зенит» с 2017 года.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы 1:0 – Соболев, 49; 1:1 – Мостовой, 90+3 (с пенальти).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес (Бакаев, 85), Игнатов (Жиго, 60), Хлусевич, Пруцев, Мозес (Зобнин, 85), Мартинс, Соболев (Николсон, 76).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип (Круговой, 63), Кузяев, Барриос, Вендел (Оздоев, 72), Клаудиньо (Мостовой, 71), Сергеев (Ерохин, 72), Малком, Юри Алберто (Дзюба, 62).

Предупреждения: Соболев, 51; Мозес, 85; Хлусевич, 88; Джикия, 90+6 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (229)
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portero
1652629008
Пенальти левый, уж гол тогда бы засчитали... Странное решение???
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порт
1652629083
Эскортница ещё не открывала ротик?
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Spirit_78
1652629135
Что вытворил на последних минутах Кукуян? Эпизод должен был быть доигран, гол должен был быть засчитан. Зато сейчас мясные орут тут про результативную ошибку в пользу Зенита. По факту это была результативная ошибка против всех, полнейший идиотизм.
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моэм
1652629555
Малком забил рядовой гол , казалось бы всё....но нет , кукумудиле надо было придумать скандальную ситуацию с пенальти ... полное ощущение что наши судьи без скандала , где они выходят на первый план как примы -балерины , а скорее как эксгибиционисты уже не могут жить.
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Вомбат
1652632319
Врешь, Бомбардир. Впрочем, как обычно. Не благодаря пенальти, а несмотря на отмену чистейшего гола Малкома. Ерохин был первым на мяче, пробросил от вратаря, тот прыгнул ему вдгонку, отбил мяч и сбил Ерохина, ударив обеими руками по ногам. Малком подхватил мяч и забил гол. Судья его отменил и дал шанс Селихову спасти Спартак. Вот как было дело. Впрочем, господа сектанты живут в выдуманном ими мире, и как было како угодно дело, их не интересует.
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zigbert
1652634008
Хотелось бы конечно победы но не получилось. В конце матча прижались к своим воротам. Спартаку надо еще оттачивать свою игру. Много неточных передач, плохой прием мяча. Было несколько хороших контратак, которыми воспользоваться не сумели. Очень качественно провел матч Литвинов, спасший от нескольких острых прострелов. На хорошем уровне провели матч Пруцев, Мозес, Мартинс, Соболев и Хлусевич. Да и Рассказов сыграл неплохо.
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Plyash
1652634037
Ребятки,наплюйте на счёт.Второй тайм Спартак отыграл так,что Зенит опустился с небес в бомжарню.Неважен результат,Спартак становится командой,которую остерегаются,сегодня это было видно.Спартак заберёт Кубок РФ у Динамо через пару недель,а затем заберёт Супер кубок.Всех Спартачей с возрождением.
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VVM1964
1652634586
«Зенит» ушел от поражения от «Спартака» благодаря ЛЕВОМУ пенальти на 93-й минуте - вот такой должен быть заголовок !!!
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GoldPlayFIFARus9
1652637674
Как не старался судья вытащить Спартак, так и не получилось... Засчитали им гол после фола на игроке Зенита, затем не засчитали чистейший гол Зенита поставив вместо него пенку. Но инвалидам в красной форме и это не помогло
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lordmrv
1652639157
Вот такой у нас чемпион. Только благодаря судейским свисткам, их ошибкам ( а может и нет).
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