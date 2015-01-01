«Торпедо» получит прямую путевку в РПЛ, если одинаковое количество очков не наберут три команды

"Оно". Бойтесь все, The Thing восстали из ада...
Практически определился первый обладатель путевки в РПЛ по итогам сезона ФНЛ. Им оказалось «Торпедо» Александра Бородюка.
В 37-м туре «Торпедо» в гостях победило «Енисей» (1:0), чем досрочно себе практически гарантировало выход в высший дивизион.
Чтобы «Торпедо» не вышло в РПЛ напрямую, нужно, чтобы по итогам 38-го тура у «Оренбурга», «Факела» и «Торпедо» оказалось одинаковое количество очков. Сейчас – у всех разное количество.
- «Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.
- Контракт Бородюка истекает по окончании сезона.
- «Торпедо» планирует играть в РПЛ на БСА «Лужники».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?