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«Торпедо» получит прямую путевку в РПЛ, если одинаковое количество очков не наберут три команды

Практически определился первый обладатель путевки в РПЛ по итогам сезона ФНЛ. Им оказалось «Торпедо» Александра Бородюка.

В 37-м туре «Торпедо» в гостях победило «Енисей» (1:0), чем досрочно себе практически гарантировало выход в высший дивизион.

Чтобы «Торпедо» не вышло в РПЛ напрямую, нужно, чтобы по итогам 38-го тура у «Оренбурга», «Факела» и «Торпедо» оказалось одинаковое количество очков. Сейчас – у всех разное количество.

  • «Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.
  • Контракт Бородюка истекает по окончании сезона.
  • «Торпедо» планирует играть в РПЛ на БСА «Лужники».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал ФНЛ

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Комментарии12
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    Рейтинг: +98

    Таврида 49 минут назад

    "Оно". Бойтесь все, The Thing восстали из ада...

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    Рейтинг: +1045

    kosmonaft 54 минуты назад

    Ещё не вышли

    0
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    Рейтинг: +6600

    Из Твери Леха 55 минут назад

    Жаль конечно. Надоели одни и те же команды в РПЛ да еще и из мск.

    2
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    Рейтинг: +13868

    NewLife 55 минут назад

    Welcome !

    1
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    Рейтинг: +16689

    Garrincha58 59 минут назад

    ещё одна московская команда получается шестая Химки тоже можно считать таковой и им никуда лететь не надо всегда дома играют на 10 домашних матчей у каждой московской команды больше это справедливо??? а они всё жалуются что их судьи засуживают особенно Пищевичка

    3
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    Рейтинг: +4402

    Красногорск_Фан > Garrincha58 55 минут назад

    в топ-5 чемпионатов чаще всего чемпионами и призерами, жителями топ-лиги становятся команды крупных городов. Тут ничего уникального вроде.

    0
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    Рейтинг: +2212

    Беспонтий 1 час назад

    кому как а мне в радость
    кусок истории прилип обратно к пазлу

    да и за бородюка приятно
    после такой школы у таких тренеров и долгого балбесничанья
    наконец то что то выиграл сам
    молодцы
    торпедовцы

    2
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    Рейтинг: +4402

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Точнее в пустых Лужниках (( хороший был стадион Торпедо, не надо было ничего менять. И адекватный заполняемости. А Торпедо поздравляю!

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    Рейтинг: +7266

    vladik12 > Красногорск_Фан 1 час назад

    А это уже от "ТорпЭдо" зависит, в каких "Лужниках" они будут играть - в пустых или нет. Какой футбол будут показывать, результаты, работа с болельщиками. Если приложить голову и нормально работать, то можно собирать вполне приличную аудиторию.

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    Рейтинг: +4402

    Красногорск_Фан > vladik12 58 минут назад

    Ну не могу поручиться что объективен. У меня кума живет в соседнем доме со стадионом Торпедо и я хоть не их болельщик, но десятки лет гуляю в его парках. Поэтому к нему не равнодушен. А лужу стабильно заполнить не удавалось пока никому, ее ж уже неоднократно арендовали.

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    Рейтинг: +24609

    vladimir-7 > vladik12 45 минут назад

    Кол-во болел будет зависеть от стоимости билетов, все кто имеет
    дело с деньгами ( и директор Лужи тоже ), очень жадные.

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    Рейтинг: +4402

    Красногорск_Фан > vladimir-7 32 минуты назад

    В Москве лидирует открывашка по жадности. С завидным отрывом.

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