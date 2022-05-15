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  • «Торпедо» получит прямую путевку в РПЛ, если одинаковое количество очков не наберут три команды

«Торпедо» получит прямую путевку в РПЛ, если одинаковое количество очков не наберут три команды

15 мая 2022, 14:54
15

Практически определился первый обладатель путевки в РПЛ по итогам сезона ФНЛ. Им оказалось «Торпедо» Александра Бородюка.

В 37-м туре «Торпедо» в гостях победило «Енисей» (1:0), чем досрочно себе практически гарантировало выход в высший дивизион.

Чтобы «Торпедо» не вышло в РПЛ напрямую, нужно, чтобы по итогам 38-го тура у «Оренбурга», «Факела» и «Торпедо» оказалось одинаковое количество очков. Сейчас – у всех разное количество.

  • «Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.
  • Контракт Бородюка истекает по окончании сезона.
  • «Торпедо» планирует играть в РПЛ на БСА «Лужники».

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Источник: телеграм-канал ФНЛ
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Торпедо
Комментарии (15)
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Красногорск_Фан
1652616077
Точнее в пустых Лужниках (( хороший был стадион Торпедо, не надо было ничего менять. И адекватный заполняемости. А Торпедо поздравляю!
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Беспонтий
1652616519
кому как а мне в радость кусок истории прилип обратно к пазлу да и за бородюка приятно после такой школы у таких тренеров и долгого балбесничанья наконец то что то выиграл сам молодцы торпедовцы
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Garrincha58
1652617111
ещё одна московская команда получается шестая Химки тоже можно считать таковой и им никуда лететь не надо всегда дома играют на 10 домашних матчей у каждой московской команды больше это справедливо??? а они всё жалуются что их судьи засуживают особенно Пищевичка
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NewLife
1652617334
Welcome !
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Из Твери Леха
1652617360
Жаль конечно. Надоели одни и те же команды в РПЛ да еще и из мск.
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kosmonaft
1652617366
Ещё не вышли
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Таврида
1652617681
"Оно". Бойтесь все, The Thing восстали из ада...
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ilichkadr
1652620724
Торпедо давно этого заслужила. Шустиков, Воронин, Иванов, Стрельцов............Ох, какие были игроки!
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AtticusFinch1
1652621858
Учитывая тенденции продажной рпл победа ещё ничего не значит...вот если у тебя есть стадион, бабло и спонсоры, тогда хоть в пятёрку попади-все равно будешь в вышке
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portero
1652623769
Получит, слишком многое должно сойтись...
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