«Торпедо» получит прямую путевку в РПЛ, если одинаковое количество очков не наберут три команды

Практически определился первый обладатель путевки в РПЛ по итогам сезона ФНЛ. Им оказалось «Торпедо» Александра Бородюка.

В 37-м туре «Торпедо» в гостях победило «Енисей» (1:0), чем досрочно себе практически гарантировало выход в высший дивизион.

Чтобы «Торпедо» не вышло в РПЛ напрямую, нужно, чтобы по итогам 38-го тура у «Оренбурга», «Факела» и «Торпедо» оказалось одинаковое количество очков. Сейчас – у всех разное количество.

«Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.

Контракт Бородюка истекает по окончании сезона.

«Торпедо» планирует играть в РПЛ на БСА «Лужники».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?